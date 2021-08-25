Под Воронежем объявлен режим ЧС из-за коммунальной аварии

В райцентре Россошь - втором по населению городе Воронежской области - объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на главном канализационном коллекторе. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

В 5.30 на трубопроводе диаметром 800 мм, аккумулирующем стоки как минимум половины 60-тысячного города, произошел пятый порыв. Заменено 52 метра труб, но проблему это не решило. Нечистоты плывут по улицам Россоши, более 33 тысяч человек и 19 социальных объектов остались без водоснабжения. В зону отключения попали две больницы, в городе не работают детские сады. Воду жителям подвозят в автоцистернах.

- Принято решение о срочном монтаже обводной линии. Изготовлена первая партия труб, к их укладке планируется приступить сегодня в 12 часов. Отгрузка второй партии труб намечена на 13.30, третьей - на 16 часов. Сформирована бригада специалистов по монтажу труб, подготовлено шесть сварочных аппаратов, - рассказал губернатор.

Для откачки стоков на разрушенном коллекторе установлена станция перекачки, привлечены частные ассенизаторские машины Россошанского и соседних районов.