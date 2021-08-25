Спрос на курьеров за лето вырос в три с лишним раза

Число вакансий для курьеров увеличилось летом 2021 года в 3,3 раза по сравнению с летом 2020 года, спрос превысил 25 тысяч предложений. При этом в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доставщикам готовы предложить высокую заработную плату до 67 тысячи рублей. Таковы итоги социологического исследования агентства по поиску работы Headhunter.

По данным Headhunter, чаще всего вакансии курьеров открывают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Рекорд установила Москва. За год число рабочих мест для курьеров в мегаполисе выросло на 160 процентов и составляет 6 тысяч вакантных рабочих мест. В Санкт-Петербурге требуются почти 2,9 тысячи курьеров (рост на 172 процента к 2020 году - тоже рекорд), в Московской области - 2 тысячи (рост 285 процентов и тоже рекорд для области).

В этих же регионах курьерам предлагают самую высокую заработную плату: в Московской области - 67 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 64,5 тысячи, в Москве - 64 тысячи. В среднем по России средняя зарплата курьера выросла с 35-40 до 57,3 тысячи рублей.

Реже других регионов вакансии курьеров востребованы на Чукотке, в Еврейской АО, Ненецком АО, в республиках Алтай и Тыва.