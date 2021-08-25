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25.08.2021 18:42

В Калуге чествовали золотых юбиляров

Поздравили калужан с 50-летием совместной жизни глава городского самоуправления Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, заместитель городского головы Ирина Агеева и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

"В Калуге стало доброй традицией чествовать многодетные семьи, поздравлять родителей новорожденных. Но самое яркое, на мой взгляд, событие - чествование людей, создавших крепкие семьи, многие десятилетия проживших вместе, воспитавших детей, внуков и правнуков", - подчеркнул Юрий Моисеев.

Фото: Калужская городская дума
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Шесть семейных пар прожили в любви и согласии 50 лет, а Владимир Иванович и Лидия Михайловна Петроченковы - 60 лет. Их имена были занесены в Книгу Почета управления ЗАГС.

"Залог успеха семейной жизни - взаимное уважение и поддержка. Вы встретились, полюбили друг друга, создали семьи, воспитали детей. Были радости и огорчения, были заботы, успехи и неудачи. Но на своем жизненном пути вы всегда шли рука об руку, - обратился к юбилярам Юрий Моисеев. - Как сказал президент Владимир Путин "Будет крепкая семья в России - будет крепкой и вся наша страна". И вы - замечательный пример крепкой и дружной семьи, пример для нашего молодого поколения. Я от всей души поздравляю вас, желаю крепкого здоровья, успехов, счастья, семейного тепла и благополучия".

Глава Калуги вручил виновникам торжества подарки и поздравительные адреса от губернатора Калужской области. Фольклорный ансамбль "Лазори" исполнил русские народные песни и провел для юбиляров традиционный свадебный обряд.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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