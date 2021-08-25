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25.08.2021 12:02
Рубрика: Происшествия

В Воронеже загорелся строящийся бизнес-центр

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Крупный пожар произошел в строящемся офисном здании на улице Переверткина, сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, по предварительной информации, никто не пострадал.

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Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 9.49. На момент прибытия первых расчетов горели утеплитель и стройматериалы на внешней и внутренней сторонах фасада первого и второго этажей бизнес-центра. На тушение было направлено 18 пожарных машин и 52 спасателя.

В 10.51 объявлена локализация пожара, в 11.09 - ликвидация.

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