Товарооборот между ДФО и Таиландом составил $36,8 млн с начала года

Объем внешней торговли между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Таиландом составил $36,8 млн за первые шесть месяцев 2021 года. Об этом заявил вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на встрече с послом Таиланда Сасиватом Вонгсинсаватом.

"Королевство Таиланд и Российскую Федерацию традиционно связывают дружественные отношения, однако наш объем торгово-экономического сотрудничества невелик. Уверен в том, что общими усилиями мы можем его существенно увеличить", - открыл встречу Трутнев.

По данным Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы России, объем внешней торговли регионов ДФО с Таиландом за 2020 год составил $79,1 млн. За первые шесть месяцев 2021 года товарооборот между регионами ДФО и Таиландом составил $36,8 млн. Это на 21% выше, чем показатели аналогичного периода 2020 года. Основным экспортируемым в Таиланд видом продукции является топливо и нефтепродукты (85,8 % экспорта) - объём поставок за 2020 год составил 30,5 млн, по итогам первого квартала 2021 года - 3,7 млн.

В ходе встречи рассматривались возможности преференциальных режимов ТОР и свободного порта, развитие сотрудничества в туризме и сельском хозяйстве. Обсуждалось проведение VI Восточного экономического форума во Владивостоке.

Посол Таиланда сообщил о своем участии в Форуме, желании "увидеть своими глазами тот потенциал, который есть на Дальнем Востоке" и намерении провести встречи с несколькими компаниями на полях ВЭФ-2021.