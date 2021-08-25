В Якутии полицейские изъяли три килограмма природного золота

В Якутии полицейские задержали работников трех золотодобывающих предприятий Оймяконского района, которые попытались украсть драгоценный металл.

Так, при помощи инспекторов ДПС на федеральной трассе "Колыма" был остановлен внедорожник, за рулем которого находился 46-летний житель Магаданской области. При досмотре у него нашли два свертка с россыпным природным золотом весом более 1,5 килограмма стоимостью 6,5 миллиона рублей.

Установлено, что мужчина, будучи начальником участка и имея доступ к золотоприемной кассе, похитил драгоценный металл, чтобы сбыть его. Уволившись, он вывез золото с территории предприятия и спрятал в тайнике.

Кроме того, правоохранители пресекли кражу 119 граммов промышленного золота стоимостью 506 тысяч рублей с территории горнорудного участка в 150 километрах от поселка Усть-Нера. Сотрудник компании похитил драгоценное сырье и спрятал в своих личных вещах.

Третий случай произошел на другом руднике. В похищении золота уличили двух его работников - жителей Челябинской области 41 и 46 лет. Они спрятали 1,3 килограмма россыпного золота стоимостью более пяти миллионов рублей во внедорожнике.

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела.

"В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятое золото будет обращено в доход государства", - сообщает МВД по респулике.