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25.08.2021 08:00
Рубрика: Происшествия

В Якутии полицейские изъяли три килограмма природного золота

Текст: Юлия Гарднер

В Якутии полицейские задержали работников трех золотодобывающих предприятий Оймяконского района, которые попытались украсть драгоценный металл.

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Так, при помощи инспекторов ДПС на федеральной трассе "Колыма" был остановлен внедорожник, за рулем которого находился 46-летний житель Магаданской области. При досмотре у него нашли два свертка с россыпным природным золотом весом более 1,5 килограмма стоимостью 6,5 миллиона рублей.

Установлено, что мужчина, будучи начальником участка и имея доступ к золотоприемной кассе, похитил драгоценный металл, чтобы сбыть его. Уволившись, он вывез золото с территории предприятия и спрятал в тайнике.

Кроме того, правоохранители пресекли кражу 119 граммов промышленного золота стоимостью 506 тысяч рублей с территории горнорудного участка в 150 километрах от поселка Усть-Нера. Сотрудник компании похитил драгоценное сырье и спрятал в своих личных вещах.

Третий случай произошел на другом руднике. В похищении золота уличили двух его работников - жителей Челябинской области 41 и 46 лет. Они спрятали 1,3 килограмма россыпного золота стоимостью более пяти миллионов рублей во внедорожнике.

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела.

"В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятое золото будет обращено в доход государства", - сообщает МВД по респулике.

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