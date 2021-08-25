AKKERMANN начнет производить известь в Оренбургской области

Новое производственное направление намерена развивать компания AKKERMANN в Оренбургской области. Инвестиционный проект по производству извести представил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру генеральный директор предприятия Константин Морозов.

На территории цементного завода в Новотроицке планируется запустить производство извести, спектр использования которой весьма широк. Известь применяется в изготовлении строительных материалов, химической промышленности, цветной и черной металлургии и других отраслях. У предприятия уже есть потенциальный заказчик - металлургический комбинат "Уральская Сталь".

Для выпуска принципиально новой продукции сумма инвестиций оценивается порядка 3 миллиардов рублей. Планируемая мощность производства - до 1200 тонн извести в сутки. Ожидаемая дата запуска нового предприятия - четвертый квартал 2023 года.

- Планируемое новое производство - еще одно подтверждение, что руководство предприятия рассматривает новотроицкую площадку как основную. И мы окажем всю необходимую поддержку. У нас сложились надежные партнерские отношения с компанией "АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Пресс-служба компании AKKERMANN CEMENT

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