В Пензе причину задымления установят с помощью беспилотников

В Пензе утром жители забеспокоились из-за задымления и запаха гари. В ГУ МЧС по региону заверили, что причины выясняются.

Загораний в Пензе и рядом на территории региона в близлежащих районах нет, уточнили в ведомстве. При этом весь город был в дыму, явление сопровождал и резкий запах.

- Причина задымления выясняется. Личный состав проводит проверку территорий, чтобы выявить очаги загораний, - уточнили в региональном МЧС.

Также спасатели заверили, что для оперативности в мониторинге участвуют беспилотники.