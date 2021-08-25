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25.08.2021 11:12
Рубрика: Происшествия

В Пензе причину задымления установят с помощью беспилотников

Текст: Анна Шепелева

В Пензе утром жители забеспокоились из-за задымления и запаха гари. В ГУ МЧС по региону заверили, что причины выясняются.

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Загораний в Пензе и рядом на территории региона в близлежащих районах нет, уточнили в ведомстве. При этом весь город был в дыму, явление сопровождал и резкий запах.

- Причина задымления выясняется. Личный состав проводит проверку территорий, чтобы выявить очаги загораний, - уточнили в региональном МЧС.

Также спасатели заверили, что для оперативности в мониторинге участвуют беспилотники.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза

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