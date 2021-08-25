В Башкирии при тушении пожара пострадал доброволец

При тушении пожара в Баймакском районе Башкирии пострадал доброволец. Он получил термические ожоги конечностей и сейчас находится в Баймакской центральной городской больнице, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

ЧП произошло 24 августа, когда загорелась сухая трава на землях Ишмурзинского и Акмурунского сельсоветов. Тушили пожар силы и средства МЧС России, регионального госкомитета РБ по ЧС, а также добровольные пожарные команды и дружины нескольких сел, Баймакского лесхоза и добровольцы. Локализовали очаг почти через пять часов после его обнаружения, а через час ликвидировали открытое горение. Огонь прошел по 700 гектарам земли, в том числе по шести га лесного фонда.

Двое добровольцев, помогавшие тушить этот пожар, ехали на машине, которая внезапно заглохла. В итоге они оказались в огненной западне, окруженные дымом, не зная в какую сторону двигаться дальше.

Они отправили видеообращение другим волонтерам, которые помогли мужчинам выбраться из зоны задымления.