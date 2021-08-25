В Оренбурге три человека пострадали при пожаре на заводе

В результате возгорания на газоперерабатывающем предприятии в Оренбурге пострадали три человека. По факту несчастного случая СУ СК по Оренбургской области проводит проверку.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК, возгорание произошло в 11.25 при производстве плановых работ на установке стабилизации углеводородного конденсата. В результате несчастного случая трое работников подрядной организации получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Изымаются документы о соблюдении требований охраны труда на предприятии.

По факту проверки будет принято процессуальное решение.