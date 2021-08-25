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25.08.2021 13:21

В Перми открыто шестиполосное движение по улице Героев Хасана

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В краевой столице завершается последний этап масштабной реконструкции Южных ворот города - на участке от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской открыты все шесть полос движения. Благоустройство газонов и тротуаров завершится осенью. С итоговой проверкой объект посетил глава Перми Алексей Дёмкин.
Фото: Администрация Перми Фото: Администрация Перми
Фото: Администрация Перми

Реконструкция улицы Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева стартовала летом 2019 года. Это завершающий этап глобального обновления ворот города. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75 процентов) и бюджета Перми (25 процентов).

В апреле, с наступлением подходящих погодных условий, подрядная организация начала устройство дорожной одежды на участке от улицы Хлебозаводской до Бродовского тракта. Сейчас завершены основные работы на проезжей части и открыто полноценное движение транспорта по шести полосам. Осенью подрядчик закончит работы на тротуарах, обустройство велодорожек, наружного освещения и системы АСУДД. С итоговой проверкой объект посетили глава Перми Алексей Дёмкин и руководитель гордумы Дмитрий Малютин.

- Наконец автомобилисты могут вздохнуть спокойно. Многолетний ремонт улицы Героев Хасана выходит на финишную прямую. В мой прошлый приезд подрядчик уверял, что к 25 августа выполнит основной объем ремонта - и не подвел. Здесь выполнен колоссальный объем работ - это не просто перекладка асфальта, это замена всех коммуникаций, это полное обновление Южных ворот города. Теперь это современная широкая магистраль, здесь будет и выделенная линия для общественного транспорта, и велодорожка. Хочу поблагодарить всех горожан за долгое ожидание, результат стоил того, - подчеркнул глава Перми Алексей Дёмкин.

Ранее подрядная организация завершила сложнейшее переустройство газопроводов. Этот объект - один из самых непростых в городе. Это связано с тем, что здесь проложено большое количество подземных коммуникаций и различных сетей. В зимний период на объекте также выполнялось переустройство ливневой канализации.

- С появлением этой важной дороги не только наконец-то появится полноценный выезд из города. Дополнительная жизнь придет в те промышленные и торговые объекты, которые здесь есть. Появляется дополнительный стимул развития этой территории. Кроме того, завершение работ на объекте важно для жителей микрорайона Липовая гора, использующих эту дорогу ежедневно, - отметил руководитель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка. Отметим, что на реконструируемом участке улицы Героев Хасана будет выделенная полоса для движения общественного транспорта.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что обновлению дорожной сети региона уделяется большое внимание. По его словам, особенно важно добиваться от подрядчиков высокого качества работ.

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