В Перми пристав под видом хозяина клуба задержал диджея-должника

Новости

Правительство направит регионам более 21,5 млрд рублей для выплат на детей 10:17
Более 100 граффити согласовали в Москве в этом году 10:16
Ученые научились просчитывать устойчивость человека к стрессам 10:13
Статус "Московский врач" с начала года получили более 100 специалистов 10:07
Школьники смогут бесплатно учиться программированию 10:05
Подразделения Росгвардии обеспечат безопасность фестиваля "Спасская башня" 09:57
Эксперт назвала опасное осложнение от коронавируса у пожилых 09:46
На Урале задержали мужчину, ехавшего из Сочи на сцепке между вагонами 09:41
Сотрудники МЧС вырвались из огненного кольца в Мордовском заповеднике 09:35
Названо число россиян, не верящих в глобальное потепление 09:26
Выжившую в ДТП под Вольском девочку самолетом перевезут в Екатеринбург 09:23
Семейную ипотеку продлили до 2024 года 09:20
СК начал проверку после пропажи туристов при сплаве в Хабаровском крае 09:18
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э" 09:10
Австралийка Греко выиграла первое золото Паралимпийских игр в Токио 09:09
В Подмосковье вандалы разгромили автобусную остановку 09:06
В Татарстане обнаружили тело утонувшей девушки 09:04
Синоптик сообщил о первых заморозках в Центральной России 08:58
На МЦК запустили двухэтажный поезд 08:57
В Новосибирске дали старт строительству уникальной установки СКИФ 08:43
Forbes составил рейтинг богатейших россиянок 07:54
Счетная палата назвала размер госдолга России 07:41
Эксперт назвал самые востребованные в будущем IT-специальности 07:16
Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана 06:45
В Киеве задержали мужчину, облившего Порошенко зеленкой 06:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 10:19
Рубрика: Происшествия

В Перми пристав под видом хозяина клуба задержал диджея-должника

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми оштрафовали отношении 31-летнего жителя, в отношении которого было возбуждено шесть исполнительных производств о взыскании штрафов за нарушение ПДД. Правонарушитель штрафы не оплатил и избегал контактов с судебными приставами.

Фото: iStock
В Перми пристав записалась на маникюр, чтобы поймать должницу

Как рассказали в пресс-службе ФССП России по региону, сотрудники ведомства нашли блог должника в одной из социальных сетей. Там мужчина представлялся как известный диджей и ведущий праздничных программ. Судебный пристав-исполнитель создал фейковый аккаунт и от лица потенциального клиента (владельца ночного клуба) вступил в переписку с пермяком. Диджей и "предприниматель" договорились встретиться в городском парке и обсудить детали предстоящего концерта.

В парке должник увидел, что к нему вместо владельца ночного клуба направляются люди в форме. Он попытался сбежать, но был задержан сотрудниками УФССП. Суд назначил мужчине пять суток ареста за уклонение от обязанности оплатить штрафы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Полномочия судебных приставов

Главное сегодня

Правительство направит регионам более 21,5 млрд рублей для выплат на детей
Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана
Путин заявил о возможности впервые в истории России решить жилищный вопрос
В Крыму заявили о неизбежном наказании организаторов водной блокады
WP: Разведка США не смогла сделать вывод о происхождении коронавируса
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории