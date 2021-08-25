В Перми пристав под видом хозяина клуба задержал диджея-должника

В Перми оштрафовали отношении 31-летнего жителя, в отношении которого было возбуждено шесть исполнительных производств о взыскании штрафов за нарушение ПДД. Правонарушитель штрафы не оплатил и избегал контактов с судебными приставами.

Как рассказали в пресс-службе ФССП России по региону, сотрудники ведомства нашли блог должника в одной из социальных сетей. Там мужчина представлялся как известный диджей и ведущий праздничных программ. Судебный пристав-исполнитель создал фейковый аккаунт и от лица потенциального клиента (владельца ночного клуба) вступил в переписку с пермяком. Диджей и "предприниматель" договорились встретиться в городском парке и обсудить детали предстоящего концерта.

В парке должник увидел, что к нему вместо владельца ночного клуба направляются люди в форме. Он попытался сбежать, но был задержан сотрудниками УФССП. Суд назначил мужчине пять суток ареста за уклонение от обязанности оплатить штрафы.