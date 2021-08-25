Губернатор Кузбасса вручил шахтерам СУЭК государственные награды

В белом зале администрации правительства Кемеровской области - Кузбасса состоялся торжественный прием, посвященный Дню шахтера. В числе удостоенных государственных наград России семеро горняков предприятий компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко).

Четверо шахтеров награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Проходчик Александр Сергеевич Кель трудится на шахте имени С. М. Кирова. Александр Алексеевич Фадеев - машинист буровой установки разреза "Заречный". Сергей Владимирович Черников - дежурный электрослесарь по ремонту оборудования на Обогатительной фабрике. Алексей Николаевич Щербаков - машинист буровой установки Управления дегазации и утилизации метана (УДиУМ). Все они настоящие профессионалы своего дела. Так, подготовительная бригада Александра Келя несколько лет подряд показывает одни из лучших результатов в отрасли по темпам проходки. В этом году сплоченным коллективом уже подготовлено более трех километров горных выработок.

Еще трем горнякам СУЭК присвоено почетное звание "Заслуженный шахтер РФ". Это машинисты горновыемочных машин Евгений Алексеевич Кольчурин шахты имени А. Д. Рубана, Кирилл Иванович Куксов и Владимир Сергеевич Васильев, работающие на шахтоуправлении "Комсомолец".

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

"Угольная отрасль была и остается одним из важнейших аспектов развития региона. На ней базируется многие направления экономики: добыча, обогащение, энергетика, транспорт, металлургия, машиностроение. Во всем, что сейчас делается в Кузбассе, - строятся новые школы, детские сады, дороги, оснащаются медицинские учреждения, закупаются новые автобусы - везде частица труда шахтеров! Благодарю вас за самоотверженный труд, верность и преданность главной профессии Кузбасса. Желаю здоровья и беречь себя", - сказал в приветственном слове губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В канун Дня Шахтера в области традиционно подводятся итоги престижного конкурса "Кузбасс - угольное "сердце" России". Обладатели трех наград этого года представляют компанию "СУЭК-Кузбасс". В номинации "Лучшая очистная бригада" победителем признан коллектив Анатолия Викторовича Кайгородова шахты имени В. Д. Ялевского. Бригада первой в регионе выдала на-гора три миллиона тонн угля с начала года. Максим Николаевич Бачериков шахты имени А.Д. Рубана стал лучшим в Кузбассе начальником очистного участка.

И в целом компания "СУЭК-Кузбасс" победила в номинации "Социальный проект 2021" за создание в Ленинске-Кузнецком МФЦ спорткомплекс "Горняк" с бассейном и универсальным игровым залом. Награда на торжественном губернаторском приеме вручена генеральному директору АО "СУЭК-Кузбасс" Анатолию Мешкову.

Отметим, что в эти дни на всех кузбасских предприятиях СУЭК проходят торжественные собрания, спортивные состязания, творческие конкурсы, посвященные Дню шахтера и 20-летию Сибирской угольной энергетической компании.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"