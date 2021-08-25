В Кемерове ищут кадры для Всероссийской переписи населения

Подготовка к Всероссийской переписи, которая пройдет в октябре этого года, вступила в активную фазу. В столице Кузбасса для проведения переписной кампании предстоит нанять 1141 переписчика и 192 контролера. Переписчиком или контролером может стать гражданин России в возрасте 18 лет и старше.

- Главные требования - коммуникабельность, доброжелательность, ответственность, четкая речь - это необходимо для общения с людьми. Важно также иметь навыки работы с планшетом, потому что бумажные переписные листы почти не будут использоваться. Основной инструмент переписчика - это планшет, - сообщила заместитель руководителя Кемеровостата Ольга Чеманова.

Каждому переписчику в среднем придется переписать 550 человек. В условиях пандемии коронавируса необходимо, чтобы общение с большим количеством людей было безопасным для всех, поэтому предпочтение отдается вакцинированным от COVID-19, но могут работать и люди, имеющие справку о медотводе или о наличии антител.

Переписчики и контролеры пройдут обучение в Кемеровостате. Переписчик будет работать месяц, контролер - 2 месяца. За месяц работы переписчик получит 18 тысяч рублей (с учетом НДФЛ), контролер - 20 тысяч рублей (с учетом НДФЛ). Переписчик сможет работать по совместительству, контролер - нет. Контролер полевого уровня организует работу переписного участка, он контролирует работу 6 переписчиков. Контролеры полевого уровня и переписчики могут быть привлечены для переписи населения на стационарном участке и в составе выездных бригад на крупные предприятия.

По вопросам трудоустройства переписчиком и контролером можно обратиться по телефонам:

Кировский район - 8-991-372-94-77

Ленинский район - 8-991-372-94-80

Рудничный район - 8-991-372-94-82

Заводский район - 8-991-372-94-83

Центральный район - 8-991-372-94-84

В этот раз впервые россияне смогут принять участие в переписи через портал Госуслуг - желающим нужно будет самостоятельно заполнить электронные переписные листы. Если нет возможности переписаться через интернет, то можно посетить стационарный переписной участок или дождаться прихода переписчика. Накануне переписи адреса стационарных участков будут опубликованы на сайте Кемеровостата, в СМИ, на сайтах органов власти.

Переписчикам не нужно будет переписывать людей, которые прошли перепись на стационарном переписном участке или через портал Госуслуг. Потребуется только уточнить у них коды подтверждения прохождения переписи.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово