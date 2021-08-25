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25.08.2021 16:24
Рубрика: Общество

В Сибири нашли трамвайные вагоны, курсировавшие в блокадном Ленинграде

Текст: Никита Зайков
Обнаруженные под Новосибирском трамвайные вагоны, курсировавшие когда-то по улицам блокадного Ленинграда, отправятся в родной город и станут экспонатами станут экспонатами Музея электрического транспорта Санкт-Петербурга. По оценке специалистов, это единственные сохранившиеся до наших дней представители семейства вагонов "ПС" - прицепной стальной. После вывода из эксплуатации их массово утилизировали, но два прицепных вагона "уехали" в быстрорастущий Новосибирск, где и сохранились.
Фото: Никита Зайков/РГ Фото: Никита Зайков/РГ
Фото: Никита Зайков/РГ

Как рассказали в мэрии Новосибирска, вагон с бортовым номером 267 прибыл в город в 1964 году, а второй, с номером 86, оказался здесь годом позже. В родном Ленинграде такие вагоны нередко составляли так называемые "тройники": к ведущему "МС" (моторному стальному), прицепляли сразу два "ПС". Зимой 43-го года трамвай на улицах Ленинграда был редкостью, а каждый "ПС" - это еще 24 посадочных места. За счет того, что их длина была на полметра меньше, а в салоне отсутствовал какой-либо двигатель, они были легче моторных - изможденные блокадой жители Северной Столицы могли вытолкать состав из-под оборванной бомбежкой контактной линии. Один из таких эпизодов даже попал на кадры кинохроники. Восстановление же регулярных трамвайных маршрутов стало одним из символов освобождения города от фашистской блокады.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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- Это прицепной вагон Ленинградского завода "Красный Путиловец". В 1930-х - 1940-х они эксплуатировались в Москве и Ленинграде, а к нам попали после окончания Великой Отечественной войны, - рассказал новосибирский краевед Константин Голодяев. - Вероятно, что именно эти два вагона действительно пережили блокаду. Столичным городам стали нужны более вместительные вагоны, а старые ремонтировали и отдавали в регионы.

Впрочем, в Новосибирске они катали горожан недолго и вскоре были списаны. Отыскать их удалось по чистой случайности - специалисты разглядели раритетные вагоны на любительских фотографиях в сети. Один из вагонов служил чем-то вроде бытовки на территории электровакуумного завода и в итоге оказался почти разрушенным. Однако стальной каркас уцелел - именно его наличием отличались "неубиваемые" трамваи от более ранних отечественных моделей.

Второй вагон на первый взгляд в значительно лучшей форме, но и он станет для реставраторов весьма хлопотным проектом. Для начала нужно будет определить, какие из деревянных деталей обшивки "родные", а что появилось значительно позже. Дело в том, что этот вагон нашли на одном из садовых участков вблизи поселка Завьялово. Хозяйка дачи использовала вагон как жилую теплушку, а как он попал на ее огород - история и вовсе умалчивает. В итоге этот вагон оказался разделен на две небольшие комнаты, оклеенные обоями. На одной из входных дверей через слои краски красуется надпись: 4 "Б" - школьная дверь идеально подошла к "жилому" трамваю.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Однако металлические части по большей части уцелели. Частично сохранились деревянные рамы, кое-какая обшивка вагонов. Так что, несмотря на столь запутанную историю эксплуатации, легендарные "блокадные" вагоны все еще узнаваемы.

- Вообще очень жаль, что мы теряем эти вагоны, наши мастера сами могли бы восстановить их, а город - найти прекрасные возможности его эксплуатации в виде киоска для продажи мороженого, литературы, или как туристическо-информационный центр, - считает Константин Голодяев. - И сам бы он стал памятником новосибирскому трамваю. Но - не ценим, что храним.

Кстати

В Новосибирске действительно появится памятник трамваю - но не блокадному.

- Мы занимаемся сохранением и частичным восстановлением тех моделей, которые сегодня уже стали историей или вот-вот закончат свой век, - отмечает заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин. - Есть понимание, что они могут стать частью исторической коллекции, то есть хотя бы в одном-двух экземплярах любая модель, эксплуатируемая в последние годы, останется. Например, сейчас восстанавливаем трамвай КТМ-5 для того, чтобы он стал памятником в "Сквере 13-го трамвая" за оперным театром. Сохранился в городе, причем на ходу, и еще один уникальный экспонат - трамвай 60-х годов КТМ-1.

Трамвайные вагоны "МС" и "ПС" перевозили новосибирцев еще в довоенное время. Фото: Музей Новосибирска
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