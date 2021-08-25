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25.08.2021 10:18
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье выявили пять случаев подделок сертификата о вакцинации

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Уголовные дела начали возбуждать в Ставропольском крае из-за подделок документов о вакцинации или ПЦР-тестах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, полицейские уже выявили пять поддельных справок о прохождении вакцинации и несколько фальшивых результатов по тестам.

Хабаровчанин делал "закладки" с поддельными сертификатами о вакцинации

Одного изготовителя фиктивной справки о результатах ПЦР-теста поймали в Пятигорске, возбуждено уголовное дело. В ГУ МВД Ставрополья уточнили, что подозреваемая - медработница одной из местных больниц. За подделку документа ей может грозить до двух лет лишения свободы. В Ставрополе задержали человека, который пытался использовать фальшивку, он также понесет наказание.

- Материалы по фактам использования поддельных документов о прохождении вакцинации от COVID-19 зарегистрированы в пяти территориальных органах ГУ МВД по Ставропольскому краю, - отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Жителям региона напомнили, что к ответственности привлекают не только продавцов поддельных документов, но и тех, кто пытается ими воспользоваться.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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