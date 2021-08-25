Иван Краско попал в реанимацию с инсультом

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в одну из петербургских больниц. 90-летний актер находится в реанимации, сообщает KP.RU со ссылкой на бывшую жену Краско Наталью Вяль.

Артисту стало плохо еще 20 августа. Он находился в это время на даче в поселке Керро Ленинградскй области. Наталья Вяль и другие близкие Ивана Краско пытались уговорить артиста обратиться к врачам, но тот не соглашался ехать в больницу. В среду, 25 августа, состояние артиста ухудшилось.

Родственники вызвали "скорую". Ивана Краско сразу доставили в реанимацию.

"Интерфакс" со ссылкой на представителя артиста Вячеслава Смородинова сообщает. что у артиста подтвержден инсульт.

Сын Ивана Краско сейчас поехал к отцу, чтобы узнать о его самочувствии. Связи с самим Краско нет. Во время госпитализации у артиста не оказалось при себе мобильного телефона.