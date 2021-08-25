Образовательный кластер в Калининграде примет первых учеников в октябре

Культурный кластер, строящийся в Калининграде, уже этой осенью готов сдать свою образовательную часть. В сентябре все строительные работы здесь должны быть завершены, а в октябре филиалы столичных учреждений уже надеются принять учеников в новых классах.

- Готовность объекта - 90 процентов, окончание всех строительных работ в графике - 20 сентября. А дальше, до конца октября, мы должны получить акт по вводу в эксплуатацию, - рассказал генеральный директор генподрядчика по строительству Андрей Федоров.

Речь идет именно об образовательном комплексе на Октябрьском острове - в него входят общеобразовательная школа на 550 учеников, филиал Московской государственной академии хореографии и филиал Центральной музыкальной школы (ЦМШ) - оба предусматривают интернаты, где ученики могут проживать.

- Мы 1 сентября откроем уже третий учебный год, в этом году у нас 64 учащихся, - отмечает директор филиала ЦМШ "Балтийский" Лариса Волкова.

По ее словам, в новое здание ученики планируют переехать в октябре - учебники уже завезены, комнаты для проживания тоже почти готовы.

Напомним, культурно-образовательный кластер в Калининграде - один из четырех таких проектов. Аналогичные строятся в Кемерове, Владивостоке и Севастополе по поручению Владимира Путина. Полностью завершить работы в Калининграде - здесь откроются также филиалы Третьяковской галереи и Большого театра, построят общежития для преподавателей и артистов - планируется к 2023 году.