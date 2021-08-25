В Петербурге задержан член бандитской группировки 90-х годов

В Северной столице задержан уроженец Беларуси, находящийся более 20 лет в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений.

Задержание произведено оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с белорусскими коллегами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации правоохранительных органов, мужчина в составе вооруженной группы участвовал в десяти нападениях на граждан в 1998 году. Четверо были убиты в Минске и Витебской области. Однако в 1999 году при попытке задержания мужчина смог оказать вооруженное сопротивление и скрыться. Злоумышленник был объявлен в розыск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что он сменил место жительства, переехав из Беларуси в Россию, и что в настоящее время он, сменив фамилию, проживает в Петербурге.

"Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для проведения проверки с целью передачи его инициатору розыска", - уточнила Ирина Волк.