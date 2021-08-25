В Петербурге задержан член бандитской группировки 90-х годов

Новости

Глава Ростуризма: Субсидирование чартеров по России будет ежегодным 12:34
Во Франции задержан афганский беженец по подозрению в связях с талибами 12:34
Памфилова: ЦИК обвиняют в нежелании нарушать закон 12:27
Спрос на курьеров за лето вырос в три с лишним раза 12:26
Памфилова: На выборах разных уровней конкурс составляет более 13 человек на место 12:24
Беларусь передала России обвиняемого в финансировании терроризма 12:21
В Воронеже загорелся строящийся бизнес-центр 12:02
Под Воронежем бомбардировщики сели на федеральную автотрассу 12:00
В России задержан находящийся 20 лет в розыске преступник из Беларуси 11:58
ФСБ показала видео задержания 31 террориста в четырех регионах России 11:52
СК завел два дела об избиении санитарами пациентки в Ярославле 11:47
Трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" бьет рекорды по просмотрам 11:45
Оперштаб: В Москве выявлено 1 402 новых случая COVID-19 11:45
В МИД РФ рассказали о рисках иностранного вмешательства в выборы в Госдуму 11:44
"Газпром" возобновил закачку газа в хранилища в Европе 11:44
МИД РФ: Москва пригласила международных наблюдателей на предстоящие выборы 11:43
Рособрнадзор проанализировал предложения по совершенствованию ЕГЭ 11:39
В Ленобласти проверят все медучреждения из-за поддельных сертификатов 11:36
В России разработали лазерного робота для борьбы со снайперами 11:35
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М" 11:27
Работа во время учебы в вузе на треть увеличивает зарплату после выпуска 11:25
СМИ: Премьеру "Венома 2" перенесут на следующий год 11:23
Кабмин выделил 19,7 млрд рублей на ускоренное расселение аварийного жилья 11:17
МИД рассказал, как россияне с проблемами со здоровьем могут проголосовать за рубежом 11:15
Пропавших во время сплава в Хабаровском крае туристов нашли живыми 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 12:22
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержан член бандитской группировки 90-х годов

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В Северной столице задержан уроженец Беларуси, находящийся более 20 лет в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений.

В Ленобласти возле кладбища найдено тело младенца

Задержание произведено оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с белорусскими коллегами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации правоохранительных органов, мужчина в составе вооруженной группы участвовал в десяти нападениях на граждан в 1998 году. Четверо были убиты в Минске и Витебской области. Однако в 1999 году при попытке задержания мужчина смог оказать вооруженное сопротивление и скрыться. Злоумышленник был объявлен в розыск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что он сменил место жительства, переехав из Беларуси в Россию, и что в настоящее время он, сменив фамилию, проживает в Петербурге.

"Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для проведения проверки с целью передачи его инициатору розыска", - уточнила Ирина Волк.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Оператор "Северного потока-2" будет бороться с незаконной дискриминацией
За сутки в России подтверждено 19536 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство направит регионам более 21,5 млрд рублей для выплат на детей
Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана
В Крыму заявили о неизбежном наказании организаторов водной блокады
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории