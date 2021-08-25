Ученые МЧС предупредили об угрозе дефицита воды на юге России

Новости

СМИ: Премьеру "Венома 2" перенесут на следующий год 11:23
В Ленобласти возле кладбища найдено тело младенца 11:22
Кабмин выделил 19,7 млрд рублей на ускоренное расселение аварийного жилья 11:17
МИД рассказал, как россияне с проблемами со здоровьем могут проголосовать за рубежом 11:15
Пропавших во время сплава в Хабаровском крае туристов нашли живыми 11:09
Новая "Матрица" с Киану Ривзом получила первый трейлер и подзаголовок 11:03
В Литве появились офисы для работы на свежем воздухе 10:53
Всемирный банк приостановил финансовую помощь Афганистану 10:52
Минздрав спрогнозировал число заражений ковидом на второе полугодие 10:48
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов 10:45
В Москве перевели в электронный вид еще три госуслуги для семей с детьми 10:31
Правительство направит регионам более 21,5 млрд рублей для выплат на детей 10:17
Более 100 граффити согласовали в Москве в этом году 10:16
Ученые научились просчитывать устойчивость человека к стрессам 10:13
Статус "Московский врач" с начала года получили более 100 специалистов 10:07
Школьники смогут бесплатно учиться программированию 10:05
Подразделения Росгвардии обеспечат безопасность фестиваля "Спасская башня" 09:57
Эксперт назвала опасное осложнение от коронавируса у пожилых 09:46
На Урале задержали мужчину, ехавшего из Сочи на сцепке между вагонами 09:41
Сотрудники МЧС вырвались из огненного кольца в Мордовском заповеднике 09:35
Названо число россиян, не верящих в глобальное потепление 09:26
Выжившую в ДТП под Вольском девочку самолетом перевезут в Екатеринбург 09:23
Семейную ипотеку продлили до 2024 года 09:20
СК начал проверку после пропажи туристов при сплаве в Хабаровском крае 09:18
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э" 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 10:36
Рубрика: Происшествия

Ученые МЧС предупредили об угрозе дефицита воды на юге России

Текст: Наталья Коротченко

В связи с жарой и дефицитом осадков снизился уровень Цимлянского водохранилища, что может привести к нарушениям водоснабжения Волгоградской и Ростовской областей, сообщает всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Синоптик рассказал, когда спадет рекордная жара в российских регионах

Согласно сообщению и.о. начальника института Владимира Мошкова, сейчас наполняемость водохранилища на 3 метра ниже нормального подпорного уровня. С августа гидроузел увеличил сбросы до 280 кубометров в секунду, в то время как по прогнозу приток воды в водохранилище до начала октября составит не более 250 кубометров в секунду.

При этом, по данным ученых, до конца сентября на Дону ожидается 80 процентов нормы осадков и превышение температуры воздуха минимум на 2 градуса от нормы.

Все это может вызвать к середине октября нарушения в работе водохозяйственного комплекса, - предупреждают специалисты НИИ.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Правительство направит регионам более 21,5 млрд рублей для выплат на детей
Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана
Путин заявил о возможности впервые в истории России решить жилищный вопрос
В Крыму заявили о неизбежном наказании организаторов водной блокады
WP: Разведка США не смогла сделать вывод о происхождении коронавируса
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории