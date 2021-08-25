Ученые МЧС предупредили об угрозе дефицита воды на юге России

В связи с жарой и дефицитом осадков снизился уровень Цимлянского водохранилища, что может привести к нарушениям водоснабжения Волгоградской и Ростовской областей, сообщает всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

Согласно сообщению и.о. начальника института Владимира Мошкова, сейчас наполняемость водохранилища на 3 метра ниже нормального подпорного уровня. С августа гидроузел увеличил сбросы до 280 кубометров в секунду, в то время как по прогнозу приток воды в водохранилище до начала октября составит не более 250 кубометров в секунду.

При этом, по данным ученых, до конца сентября на Дону ожидается 80 процентов нормы осадков и превышение температуры воздуха минимум на 2 градуса от нормы.

Все это может вызвать к середине октября нарушения в работе водохозяйственного комплекса, - предупреждают специалисты НИИ.