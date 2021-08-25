В Крыму на владельца катера завели дело за смерть купальщика

Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении 67-летнего водителя катера Gelios 560, который накануне наехал на купавшегося мужчину, причинив ему смертельные травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ.

ЧП произошло в акватории Двуякорной бухты напротив поселка Орджоникидзе, примерно в ста метрах от берега. Там погибший плавал за пределами границ оборудованного пляжа. Однако, по версии следователей, и владелец катера нарушил правила управления судном на воде.

- Следуя с небезопасной скоростью и не оценив обстановку, он совершил наезд на находящегося в воде 58-летнего местного жителя, ударив его винтом моторного судна, - рассказали подробности в ГСУ. - Пострадавший получил травму левой ноги, от которой он скончался.

На месте происшествия работали руководитель и следователи Крымского следственного отдела на транспорте. Они осмотрели место происшествия, допросили очевидцев трагедии и родственников погибшего. В результате возбуждено дело по части 2 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначены технические экспертизы и осмотр катера с участием экспертов.