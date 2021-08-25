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25.08.2021 13:13
Рубрика: Общество

В Крыму в затопленной Акре археологи нашли перстень с Венерой

Текст: Юлия Крымова
Фото: СевГУ Фото: СевГУ
Фото: СевГУ

Во время подводных исследований затопленного античного города Акра под Керчью археологи обнаружили бронзовый перстень с изображением богини Венеры. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

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- Подводные исследования проводились у городской оборонительной стены Акры, протянувшейся под водой на 150 метров, - рассказал директор научно-образовательного центра "Археологические исследования" СевГУ Виктор Вахонеев. - Исследования раскопа выполнялись с помощью гидроэжектора. Одной из самых интересных находок стал бронзовый перстень с изображением Венеры с зеркалом на щитке.

На берегу раскопки проходили в западной части городища Акры на площади 50 квадратных метров. Археологи изучили домовладение II-III веков нашей эры, погибшее в пожаре.

11-я полевая экспедиция на территории Акры была организована Государственным Эрмитажем и Институтом истории материальной культуры РАН. В ее состав вошли выпускники и магистранты СевГУ, а также члены подводного клуба "Восток" из Владивостока, освоившие программу онлайн-курса "Цифровая морская археология". Во время работы экспедиции состоялась археологическая конференция "Акра - античный город Боспора", посвященная десятилетию раскопок в Акре. В ней приняли участие более 30 специалистов-антиковедов.

Большая часть городища Акры, расположенной в юго-восточной части Керченского полуострова, сейчас скрыта водами Керченского пролива. По словам Вахонеева, Акра стала уникальным памятником подводной археологии, где ученые могут опробовать современные методики исследования затопленных археологических объектов.

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