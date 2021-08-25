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25.08.2021 07:29
Рубрика: Общество

В новой краснодарской школе сформировали 28 первых классов

Текст: Анна Юркова
Российская газета - Неделя № 193(8544)
В новой краснодарской школе N 94, расположенной в пригородном поселке Российском, за парты сядут сразу 840 первоклашек.
Времена, когда в школах были только (по терминологии самих учащихся) "ашки" и "бэшки", уже давно миновали... Фото: Владимир Аносов Времена, когда в школах были только (по терминологии самих учащихся) "ашки" и "бэшки", уже давно миновали... Фото: Владимир Аносов
Времена, когда в школах были только (по терминологии самих учащихся) "ашки" и "бэшки", уже давно миновали... Фото: Владимир Аносов

Здесь сформировали 28 первых классов, употребив в названиях почти весь алфавит - от "А" до "Я". При этом учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи мест, поэтому многие жители задаются вопросом, а где же тогда разместят остальные?

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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В администрации города рассказали, что не стоит волноваться: школа представляет собой комплекс из трех полноценных корпусов со столовыми полного цикла. Новое здание как раз сдали в эксплуатацию на улице Изобильной, два других находятся на улице Тепличной. Первые классы будут разведены по всем трем объектам исходя из своих мощностей, так что литеры не пересекутся.

По данной схеме ранее был организован учебный процесс, к примеру, в школе N 71, где в прошлом году к занятиям приступили 33 параллельных первых класса. Уроки шли не только в основном корпусе, но и в новом здании, возведенном в соседнем квартале и рассчитанном на прием дополнительно 1550 учеников. Похожая ситуация сложилась в школах N 11 и 16.

Парадоксам букв на торжественных школьных линейках уже никто давно не удивляется, ведь столица Кубани является самым быстрорастущим городом страны.

- Наша школа находится в динамично застраивающемся районе, и большинство ребят как раз из семей, которые переехали в Краснодар из других городов или регионов, - рассказала "РГ" директор школы N 94 Ирина Попова. - Классы укомплектованы в среднем по 30 учеников. В связи с эпидемиологической ситуацией вход в школу для учащихся разных классов будет проводиться через разные двери. Таким образом, классы не будут пересекаться между собой. Благодаря тесному сотрудничеству с Кубанским государственным университетом у нас уже полностью сформирован коллектив педагогов - русского языка и литературы, географии, математики. Средний возраст учителей - от 27 до 49 лет.

Кстати, в Краснодаре к 1 сентября распахнут двери сразу пять новых общеобразовательных школ общей вместимостью 4000 тысяч мест в смену. Все объекты возведены по просьбам жителей в тех районах города, где ситуация с нехваткой мест стоит наиболее остро.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Запись детей в школу

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