На Урале разрушили древние ступени, ведущие в храм

Храм Симеона и Анны в уральском городе Сысерть лишился древних ступеней, которые вели к входу. Вместо того, чтобы отреставрировать, их разобрали.

Церковь Симеона и Анны в Сысерти была заложена в 1735 году Василием Татищевым - основателем Ставрополя-на-Волге (затоплен при строительстве водохранилища), Перми и Екатеринбурга.

Возведение храма закончили лишь к 1788 году, он действовал до 1935 года, после чего в здании церкви устроили кинотеатр. В 1991 году здание вернули церкви, оно постепенно реставрируется.

Однако во время ремонтных работ разрушили древнюю паперть, которая была устроена в 1893 году на средства заводовладельца Дмитрия Соломирского. Об этом написал краевед из Сысерти Александр Савичев.

Он много лет занимается историей города и старается сделать так, чтобы жизнь в Сысерти не прекращалась, несмотря на то, что градообразующее предприятие города - завод - прекратил существование. Савичев пишет и издает книги, создал музей и хочет, чтобы в его город приезжали не как в промышленный, а как в туристический центр.

- Чтобы сохранить прошлое, настоящее и дать будущее заводу уже в новом виде мы решили издать книгу об истории Сысертского завода с материалами из семейных архивов, фондов библиотек, чертежами. Благодаря такой книге, каждый поймет, что такое Урал заводской. Как здесь все было организовано и действовало, - рассказывал Савичев в интервью "Родине".

Вот почему ему с такими утратами, как древняя паперть, построенная на средства заводустроителя, невозможно смириться:

- В том что произошло, виноваты все. Нет у нас нормальной системы сохранения культурного наследия в стране, - написал Александр на своей странице в соцсети. - У нас в городе несколько цехов на заводе да музей Бажова - это официальные памятники. Храм не имеет статуса. У меня есть список с предложением - восьмидесяти объектам в Сысерти присвоить статус особых объектов. Ограничений будет выше крыши. Но и финансовой поддержки, "мотивации", при получении статуса нет - каждое здание становится "колизеем". Все потому, что культура финансируется по остаточному принципу.

Также Савичев отмечает, что и сами жители зачастую ждут, что все должны сделать за них, безответственно относятся к культурному наследию, живут неряшливо и неопрятно:

- Если нам всем ценны эти ступени - почему никто не ходил в храм и не рассказывал батюшке, как все это важно для каждого по-своему? Мне надоело лить слезы: а сколько домов в Сысерти одели в сайдинг и сняли деревянную резьбу? Кто-то даже выкинул резьбу на помойку. Кто это сделал? Сами жители. Город становится безликим! А еще мусор у своих же домов...