На Урале задержали мужчину, ехавшего из Сочи на сцепке между вагонами

В Челябинской области полицейские задержали путешественника, добиравшегося из Сочи на сцепке между вагонами грузового поезда. Им оказался 28-летний житель Магнитогорска.

- Сообщение о том, что на автосцепке состава, проследовавшего через станцию Кисегач в сторону Чебаркуля, находится посторонний мужчина, поступило к нам 24 августа, - рассказала представитель транспортной полиции Вера Кухтина.

На станции Чебаркуль поезд уже ждал наряд полиции, задержавший нарушителя. Со слов мужчины, таким опасным способом он добирался в Магнитогорск из Сочи, где отдыхал и откуда выехал еще восьмого августа. При себе у него были сумка с вещами и палатка.

"Зацепера" сняли с поезда и доставили в линейный отдел, где составили на него протокол по статье о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте (часть 1 статьи 11.17 КоАП РФ), предусматривающей наказание в виде штрафа.

В полиции напоминают, что проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках, а также на грузовых поездах опасен и запрещен.