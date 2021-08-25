В Екатеринбурге неизвестные потребовали деньги за вход на бесплатный пляж

В Екатеринбурге полиция опросила молодых людей, требующих деньги за проход к не оборудованному пляжу искусственного водоема у Кольцовского тракта.

Жалобы на предприимчивых "бизнесменов" начали появляться в соцсетях еще в мае, когда в городе были первые жаркие дни. Как рассказал "РГ" читатель, мужчины поставили шлагбаум и стали требовать с каждого сто рублей за вход, аргументируя это тем, что они облагораживают территорию пляжа. Как только информация об их появлении попадала в соцсети и местные СМИ, а отдыхающие грозились вызвать полицию, мужчины уезжали. Примерно в середине лета шлагбаум исчез.

Отметим, водоем, у которого разворачивались события, не пригоден для купания. На пляже нет шезлонгов, кабинок для переодевания, душа, туалета, урн для мусора. Само место находится рядом с трассой и отелем, которому принадлежит обустроенный пляж и оборудование для вейкбординга, установленное в пруду. Но эти привилегии недоступны посетителям дикой части берега.

В минувшие выходные история со сбором денег с отдыхающих снова повторилась: в соцсетях появился очередной ролик, на котором у приехавших к водоему горожан в грубой форме просят оплату. На сей раз посетители успели вызвать полицию. Как рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, молодых людей доставили в дежурную часть и опросили. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.