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25.08.2021 14:57
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные потребовали деньги за вход на бесплатный пляж

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

В Екатеринбурге полиция опросила молодых людей, требующих деньги за проход к не оборудованному пляжу искусственного водоема у Кольцовского тракта.

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Жалобы на предприимчивых "бизнесменов" начали появляться в соцсетях еще в мае, когда в городе были первые жаркие дни. Как рассказал "РГ" читатель, мужчины поставили шлагбаум и стали требовать с каждого сто рублей за вход, аргументируя это тем, что они облагораживают территорию пляжа. Как только информация об их появлении попадала в соцсети и местные СМИ, а отдыхающие грозились вызвать полицию, мужчины уезжали. Примерно в середине лета шлагбаум исчез.

Отметим, водоем, у которого разворачивались события, не пригоден для купания. На пляже нет шезлонгов, кабинок для переодевания, душа, туалета, урн для мусора. Само место находится рядом с трассой и отелем, которому принадлежит обустроенный пляж и оборудование для вейкбординга, установленное в пруду. Но эти привилегии недоступны посетителям дикой части берега.

В минувшие выходные история со сбором денег с отдыхающих снова повторилась: в соцсетях появился очередной ролик, на котором у приехавших к водоему горожан в грубой форме просят оплату. На сей раз посетители успели вызвать полицию. Как рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, молодых людей доставили в дежурную часть и опросили. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

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