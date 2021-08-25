Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана

Четыре самолета Минобороны РФ вывезут из Афганистана более 500 человек - это граждане России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Военно-транспортная авиация задействована по поручению президента России Владимира Путина.

В военном ведомстве подчеркнули, что четыре самолета готовятся к вылету в Исламскую Республику Афганистан. Сейчас воздушные суда находятся на аэродроме в Ульяновске.

"На борту будут врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами, чтобы оказать всю необходимую помощь эвакуированным. Есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания", - добавили в министерстве. Эвакуация начнется 25 августа.