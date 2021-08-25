Школьники смогут бесплатно учиться программированию

Ученики 8-11 классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах. Об этом на онлайн-конференции "Цифровизация и цифровая трансформация сферы образования: тренды использования новых технологий" сообщила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Первый набор на программы откроется в 2022 году в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

По словам Трубниковой, запущенный в этом году проект "Цифровые профессии" позволяет россиянам старше 16 лет получить дополнительное образование в ИТ-сфере за половину стоимости. "Планируем сделать образование доступным для более молодой аудитории и разрабатываем программу, по которой с 2022 года ученики старших классов смогут изучать языки программирования. Обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике. Продолжительность курсов составит два года, при этом обучение будет абсолютно бесплатным", - подчеркнула она.

Для удовлетворения запросов рынка в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" реализуется ряд проектов по обучению цифровым компетенциям различных категорий граждан.

Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" предусматривает программы повышения квалификации для преподавателей и методистов, госслужащих, представителей коммерческих организаций. Программы, рассчитанные на широкую аудиторию - "Цифровые профессии" (цифровыепрофессии.рф) и "Готовкцифре" (готовкцифре.рф), - в новом формате Минцифры России и Университет 2035 запустили в июле этого года.