Союзные парламентарии обсудят в Орше инновационные приоритеты

Совершенствование правовых основ межрегионального взаимодействия в экономической и гуманитарной областях предстоит рассмотреть в Орше 30-31 августа на заседании постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

Парламентарии, по информации БЕЛТА, обсудят приоритеты экономической политики в инновационных областях деятельности государств - участников Союзного государства. Кроме того, "будут затронуты вопросы реализации инвестиционной политики, а также основные направления и перспективы приграничного и межрегионального сотрудничества", - уточнили в пресс-службе собрания.

В мероприятии также примут участие представители министерств и ведомств Беларуси и России, научно-исследовательских и образовательных учреждений, деловых кругов и экспертного сообщества. А по видео-конференц-связи ожидается выступления представителей Брянской, Витебской, Гомельской, Могилевской, Псковской и Смоленской областей.

В ходе семинара состоится знакомство с работой промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша" и посещение объектов культурного наследия Витебской области. Заинтересованный диалог предполагается и с руководством местных органов власти.

А через неделю, 7-8 сентября, парламентарии соберутся в Смоленске, где темой диалога станут актуальные аспекты гуманитарного сотрудничества регионов Союзного государства. По итогам обоих заседаний будут подготовлены практические рекомендации для министерств и ведомств обоих государств.

Постоянно действующий семинар по вопросам строительства Союзного государства, напоминает агентство, был сформирован в 2006 году. Он позволяет представителям научных кругов, сторонников интеграции Беларуси и России детально рассматривать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.