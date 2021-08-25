Новости

Юрий Лоза прокомментировал "порноскандал" вокруг группы Nirvana 15:56
Мальчик с обложки Nevermind подал в суд на Nirvana за "порнографию" 15:48
Экранизация Uncharted обзавелась первым трейлером 15:12
Умер известный ролями злодеев одноглазый актер Анестис Влахос 14:58
Вышел трейлер мультсериала Netflix "Майя и трое" 14:49

Татьяна Буланова показала клип на свою песню с кадрами из "Шугалея 3"

Новости
    25.08.2021, 14:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Татьяна Буланова выложила в Instagram ролик на свою песню из третьей части боевика "Шугалей" - задушевный трек наложен на кадры из картины. Премьера которой состоится уже в сентябре.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер сериала "Контакт" - режиссерского дебюта Евгения Стычкина

"Шугалей 3. Возвращение". Скоро!" - подписала артистка.

Подписчики Татьяны проделанную работы одобрили. Некоторые отмечают, что по ним от песни Булановой пробежали мурашки.

"Танюша, Песня Просто Бомбическая И Великолепная. Исполнение, Душевное И Чувственное. Вы, Красивая И Очаровательная Певица. Фильм, Будет Суперский. Спасибо Вам Большое, За Ваше Прекрасное Творчество!!!" - купают певицу в комплиментах юзеры.

Первый "Шугалей" и его сиквел вышли в прошлом году. В центре трилогии - российский социолог Максим Шугалей (Кирилл Полухин, "Дурак", "Майор") и его коллега-переводчик Самер Суэйфан (Олег Абалян, "Лекарство против страха", "Милицейская сага"), оказавшиеся в плену в ливийской тюрьме.

Новости

"Иствикские ведьмы" с Джеком Николсоном и Шер получат ремейк 13:57
Видео: Черная вдова вернулась в киновселенную Marvel 13:51
Авторы "Кэндимена" оригинально презентовали финальный трейлер 13:26
Умерла легенда "мыльных опер" Росита Кинтана 13:23
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Александр Петров и Милош Бикович возглавили рейтинг молодых актеров 13:21
Вышел трейлер сериала "Контакт" - режиссерского дебюта Евгения Стычкина 13:06
Умер режиссер Вячеслав Гулуев 24.08.2021
⧣ музыка
Фото: facebook.com/ chuck.robinson.792
От COVID умер вокалист дум-метал группы Trouble Эрик Вагнер 10:43
Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс 24.08.2021
Умер основатель культовой группы UB40 Брайан Треверс 24.08.2021
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российского боевика про войну в Сирии "Небо" 23.08.2021
Вышел трейлер продолжения российского боевика "Шугалей" 23.08.2021
Вышел трейлер четвертого сезона вестерна "Йеллоустоун" 20.08.2021