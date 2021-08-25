Татьяна Буланова показала клип на свою песню с кадрами из "Шугалея 3"

Татьяна Буланова выложила в Instagram ролик на свою песню из третьей части боевика "Шугалей" - задушевный трек наложен на кадры из картины. Премьера которой состоится уже в сентябре.

"Шугалей 3. Возвращение". Скоро!" - подписала артистка.

Подписчики Татьяны проделанную работы одобрили. Некоторые отмечают, что по ним от песни Булановой пробежали мурашки.

"Танюша, Песня Просто Бомбическая И Великолепная. Исполнение, Душевное И Чувственное. Вы, Красивая И Очаровательная Певица. Фильм, Будет Суперский. Спасибо Вам Большое, За Ваше Прекрасное Творчество!!!" - купают певицу в комплиментах юзеры.

Первый "Шугалей" и его сиквел вышли в прошлом году. В центре трилогии - российский социолог Максим Шугалей (Кирилл Полухин, "Дурак", "Майор") и его коллега-переводчик Самер Суэйфан (Олег Абалян, "Лекарство против страха", "Милицейская сага"), оказавшиеся в плену в ливийской тюрьме.