Постановление правительства Тульской области от 25 августа 2021 года № 530 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Тульской области на 2022 год"

В соответствии со статьей 4 Закона Тульской области от 31 октября 2005 года № 625-ЗТО "О прожиточном минимуме в Тульской области", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Установить на 2022 год величину прожиточного минимума в Тульской области на душу населения в размере 11711 рублей, для трудоспособного населения - 12765 рублей, пенсионеров - 10247 рублей, детей - 11360 рублей.

2. Величина прожиточного минимума пенсионера, установленная пунктом 1 настоящего постановления, используется, в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области В.В.Шерин







