УАЗ вспомнил о внедорожнике для немецких пожарных

Ульяновский автозавод часто рассказывает о специальных модификациях моделей. Теперь компания в своих соцсетях показала пожарную версию УАЗ-469.

Редкий внедорожник предназначался для пожарной службы маленького немецкого города Йохангеоргенштадт. В настоящее время хорошо сохранившийся экземпляр находится в гараже клуба любителей пожарной техники.

Такой УАЗ-469 отличает ярко-красный цвет, ведомственные наклейки, дополнительная светотехника, проблесковые маячки. Главное - на корме машины установлена специальная вертикальная труба для забора воды из гидранта.

УАЗ-469 производится с 1972 года. В 1985 году модель получила индекс -3151. В 2013 году появился модернизированный вариант внедорожника под названием "Хантер".

Сегодня УАЗ "Хантер" предлагается по цене от 917 000 рублей. Полноприводный автомобиль комплектуется 2,7-литровым бензиновым мотором (135 л.с.), 5-ступенчатой "механикой" и двухступенчатой раздаточной коробкой.