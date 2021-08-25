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25.08.2021 14:32
Рубрика: Российский автопром

УАЗ вспомнил о внедорожнике для немецких пожарных

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автозавод часто рассказывает о специальных модификациях моделей. Теперь компания в своих соцсетях показала пожарную версию УАЗ-469.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗ покажет новую модель. Никто не знает, что это за автомобиль

Редкий внедорожник предназначался для пожарной службы маленького немецкого города Йохангеоргенштадт. В настоящее время хорошо сохранившийся экземпляр находится в гараже клуба любителей пожарной техники.

Такой УАЗ-469 отличает ярко-красный цвет, ведомственные наклейки, дополнительная светотехника, проблесковые маячки. Главное - на корме машины установлена специальная вертикальная труба для забора воды из гидранта.

УАЗ-469 производится с 1972 года. В 1985 году модель получила индекс -3151. В 2013 году появился модернизированный вариант внедорожника под названием "Хантер".

Сегодня УАЗ "Хантер" предлагается по цене от 917 000 рублей. Полноприводный автомобиль комплектуется 2,7-литровым бензиновым мотором (135 л.с.), 5-ступенчатой "механикой" и двухступенчатой раздаточной коробкой.

#УАЗ