Украшения Pasquale Bruni Luce - новаторская конструкция и символический подтекст

Идеей создания коллекции Luce ("Свет") креативный директор Pasquale Bruni Эуджения Бруни загорелась в лигурийской Камолье. Волшебство Средиземного моря в солнечных лучах, плавание после заката, при Луне - повсюду было ощущение света и его игры на коже.

"В природе всегда найдется чудо света, которое мы можем увидеть своими глазами", - решила Эуджения Бруни и сделала этот свет не только видимым, но и осязаемым: главная "фишка" конструктивно новых изделий Luce понятна лишь на ощупь.

Характерная особенность коллекции - полушарие, своей выпуклой частью соприкасающееся с кожей (а не наоборот, обращенное наружу, как было бы в любом традиционном украшении). Эти "капли света" как будто гладят кожу владелицы. Кроме того, элементы едва прикасаются друг к другу, создавая эффект "бесшовного" украшения. И третий момент: многие украшений (кольца и браслеты) представляют собой пружинную спираль, мягко оборачивающуюся вокруг пальца любого размера.

Коллекция была создана таким образом, чтобы оставаться минималистичной и вместе с тем таинственной. Элементы с бриллиантами представляют собой фазы Луны - от полумесяца до полнолуния - и отражаются в сиянии розового золота.

Наиболее новаторским украшением стал сотуар light in me ("Свет во мне"), в котором колье и серьги соединены между собой. В переносном смысле этот как будто непрерывный поток света, окутывающий женщину тайной и очарованием. Маленькие блестящие круглые пластины вдоль цепочки отличаются по размеру и расположены на разных интервалах. Это помогает создать эффект градиента и мерцания.

Сотуар light in me соединен с серьгами непрерывной линией. Фото: пресс-служба

Коллекция отличается особенной техникой закрепки драгоценных камней: бриллианты устанавливаются с помощью специальных грифов, работающих как крошечные зеркала, отражающие свет бриллиантов и придающие ему движение.

Кольца, бриллиантовые элементы которых изображают разные фазы Луны. Фото: пресс-служба

Полусферическая форма элементов украшений Luce очень приятна на ощупь и позволяет расслабиться с каждым движением. Выражаясь языком эзотерики, они "массируют меридианы тела, пробуждая жизненную энергию женщины".

Украшения Luce от Pasquale Bruni. Фото: пресс-служба

Даже застежка на браслете - это украшение внутри украшения, полностью выполняемое вручную (на каждую застежку требуется от 8 до 10 часов работы). Кнопка в форме маленькой луны может вращаться и менять цвет так, что лунный фон становится темным, когда он закрыт, и золотым, когда открыт.