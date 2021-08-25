Уничтожение фрегата ВМС США разными видами ракет показали на видео

Эффектное видео уничтожения фрегата ВМС США опубликовали в Сети.

Военно-морские силы США опубликовали видеозапись недавних учений SINKEX у побережья Гавайских островов. Как поясняет портал The Drive, они были направлены на демонстрацию различных возможностей дальнего морского удара.

На кадрах показано, как расстреливают корабль Ingraham, последний из когда-либо построенных фрегатов класса Oliver Hazard Perry. В показательном уничтожении судна были задействованы самолеты P-8A Poseidon; истребители корпуса морской пехоты F/A-18C/D Hornet, вооруженные противокорабельными ракетами AGM-84D Harpoon и высокоточными авиационными бомбами AGM-154 Joint Stand-Off Weapon; подводная лодка Chicago, с ракетами UGM-84D Harpoon и торпедами Mk 48 на борту, беспилотная система наземного базирования Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) вооруженная малозаметной крылатой ракетой Naval Strike Missile (NSM).

Также известно, что в учениях участвовали истребители ВМС F-35C Joint Strike Fighter, которые сбросили бомбы с лазерным наведением серии Paveway. Но они не вошли в видеоролик.

Каждая из ракет поразила цель, но та оставалась на плаву. И только торпеда Mk 48 окончательно потопила фрегат, буквально переломив его пополам.

"Это впечатляющая демонстрация морской огневой мощи и различных возможностей морского удара, которые ВМС и Корпус морской пехоты считают важными компонентами своих новых концепций операций, - отмечет The Drive . - Однако, в конечном счете, учения показали, что торпеды, такие как Mk 48, по-прежнему являются лучшими, когда дело доходит до потопления военных кораблей".