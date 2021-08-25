В Канаде пройдет международная онлайн-встреча русскоязычных родителей

В родительском клубе всегда царит свободная и дружная атмосфера, которая сплачивает людей, занимающихся популяризацией русского языка, в одну команду.
В этом году участники разговора смогут виртуально побывать в семьях Исландии, познакомиться с исландским гостеприимством, бытом и национальными блюдами, полюбоваться красотой северной природы, услышать красивые мифы и легенды этой европейской страны.
Также русскоязычные родители, которые пытаются сохранить русскую диаспору в своих странах и передать своим чадам хороший русский, смогут задать вопросы, касающиеся проблем образования на родном языке.
Справка "РГ":
Проблемам русскоязычного образования за рубежом был посвящен и форум, который недавно прошел в Турции. К участию в нем, помимо руководителей русских школ, педагогов и экспертов, приглашались родители детей-билингвов.
Участники обсудили проблему эффективности работы русских школ за границей, в частности, темы психолого-педагогического и методического сопровождения образовательного процесса на русском языке.