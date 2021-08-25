В Канаде пройдет международная онлайн-встреча русскоязычных родителей

Участники международного родительского клуба "Близкие люди" встретятся в этом году в виртуальном формате. Форум объединяет родителей русскоязычных школьников из Канады и всех, кто хочет обсудить проблемы образования на русском языке, сообщает пресс-служба организаций российских соотечественников Канады.

В родительском клубе всегда царит свободная и дружная атмосфера, которая сплачивает людей, занимающихся популяризацией русского языка, в одну команду.

В этом году участники разговора смогут виртуально побывать в семьях Исландии, познакомиться с исландским гостеприимством, бытом и национальными блюдами, полюбоваться красотой северной природы, услышать красивые мифы и легенды этой европейской страны.

Также русскоязычные родители, которые пытаются сохранить русскую диаспору в своих странах и передать своим чадам хороший русский, смогут задать вопросы, касающиеся проблем образования на родном языке.

Справка "РГ":

Проблемам русскоязычного образования за рубежом был посвящен и форум, который недавно прошел в Турции. К участию в нем, помимо руководителей русских школ, педагогов и экспертов, приглашались родители детей-билингвов.

Участники обсудили проблему эффективности работы русских школ за границей, в частности, темы психолого-педагогического и методического сопровождения образовательного процесса на русском языке.