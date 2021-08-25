В Литве появились офисы для работы на свежем воздухе

В Вильнюсе у белого моста появились места для желающих работать на свежем воздухе.

Как сообщает литовский информационный портал Delfi, уличных офисов пока семь, они представляют собой деревянные постройки с крышей, сиденьем и столом. Постройки имеют стильную покатую форму, стол и стулья при этом не отделимы от нее.

"На крышах офисов NeBiuro установлены солнечные батареи, там есть беспроводной интернет", - отмечается в публикации.

Представитель фирмы, которая установила уличные офисы в Вильнюсе, заявила, что необходимость работы на улице возникла во время пандемии коронавируса и интерес к офисам на улице будет только расти, так как в Литве многие фирмы перешли на постоянную дистанционную форму работы.