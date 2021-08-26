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1 августа 2021 г. 00:10
"Родина"
Текст: Вячеслав Недошивин (кандидат философских наук, ведущий рубрики Литературный салон Родины)
Родина - № 8(821)

Безоружный

26 августа 1921 года был расстрелян Николай Гумилев
26 августа 1921 года был расстрелян Николай Гумилев, сказавший о себе: "Вы знаете, что я не красный, но и не белый, я - поэт..."
Николай Степанович Гумилев (1886-1921) в Царском Селе.
Николай Степанович Гумилев (1886-1921) в Царском Селе.

Гумилев Николай Степанович - крупнейший русский поэт, драматург, критик, родоначальник акмеизма. После Октября избирался председателем Союза петроградских поэтов, работал в издательствах, руководил поэтическими студиями. На четвертом году Советской власти за участие в заговоре по "Таганцевскому делу" - расстрелян.

Это случилось ровно 100 лет назад.

Восемь слов

"Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Гумилев". Восемь слов - больше ничего не напишет. Да и их не написал - нацарапал на стене камеры № 77 Дома предварительного заключения. Слова эти дойдут до нас лишь ныне. Их запомнит Георгий Стратановский, также арестованный по "Таганцевскому делу", и будет хранить в тайне - уму непостижимо! - семь десятилетий. Даже жене не скажет. Боялся!

А Гумилев все знал наперед. За пять еще лет до этого, получив на фронте второго Георгия, вдруг сказал: "Смерть нужно заработать..." И тогда же написал в одном из писем: "Я знаю, смерть не здесь - не в поле боевом. Она, как вор, подстерегает меня негаданно, внезапно. Я вижу ее вдали в скупом и тусклом рассвете..." Все предчувствовал. Как еще затемно узников тюрьмы на Шпалерной, скованных попарно, выведут во двор, где их будут ждать пятитонные грузовики и две легковые машины сопровождения - все с включенными фарами, как они молча, пряча глаза, будут помогать друг другу подняться в кузов, как на борта машин, тесным кольцом, зажав коленями винтовки, усядутся чекисты.

Как в этом мире дышится легко!

Скажите мне, кто жизнью недоволен,

Скажите, кто вздыхает глубоко,

Я каждого счастливым сделать волен...

Пусть он придет! Я должен рассказать,

Я должен рассказать опять и снова,

Как сладко жить, как сладко побеждать

Моря и девушек, врагов и слово.

Он не только знал, видел это недавно. Четыре месяца назад, еще весной, такие грузовики прогрохотали как-то мимо него и поэта Николая Оцупа. В кузовах, писал Оцуп, стояли сотни обезоруженных кронштадтских матросов - участников только что подавленного мятежа. С одного грузовика раздался крик: "Братцы, помогите, расстреливать везут!.." Я, пишет Оцуп, схватил Гумилева за руку. Он перекрестился. А когда грузовики скрылись, сказал: "Убить безоружного - величайшая подлость, - и, словно встряхнувшись, заканчивает Оцуп, добавил: - А вообще смерть не страшна. Смерть в бою даже упоительна..."

Упоительна! Его расстреляют, как и полагается, безоружным.

Но при этом погибнет он, это доказано ныне, все-таки в бою...

Первый сборник стихов.

Серебряная стрела

Свора собак, одичавших от голода и военного коммунизма, сцепилась посреди улицы. Визг, вой, раздирающее кровь рычание. Боязливые прохожие шарахались в сторону, любопытные глазели издалека, жалостливые взывали к состраданию. И вдруг, раздвинув плечом толпу, в круг ступил высокий господин, в длинной дохе и ушастой оленьей шапке. "Позвольте!" - крикнул, и, не замедляя шага, что есть силы ударил сапогом в самый центр злобного клубка. И - невероятно! Псы поджав вмиг хвосты, брызнули в стороны. Человек улыбнулся и, ни к кому не обращаясь, сказал: "Их не стоит бояться. Надо правильно рассчитать удар. Вот и все..."

Это был Гумилев. Он не боялся ничего; смелость, представьте, считал оправданием жизни. Более того, утверждал: любой человек лишь настолько человек, насколько побеждает свой страх. Сцепившиеся собаки - дело обычное. Но чем больше я узнавал жизнь его, тем сильней сцена эта казалась не просто знаковой - символичной. Толпа и герой, страх и отвага, покорность обстоятельствам и вызов! Что псы, люди кидались в те годы друг на друга, сама Россия сцепилась в безумном клубке. И смелые гибли, увы, как раз первыми!..

Фото: Михаил Макаренко/РИА Новости ria.ru
Ирина Одоевцева - последняя улыбка Серебряного века

"Серебряной стрелой" - так красиво назвала Гумилева за год до его смерти одна хорошенькая москвичка; она за день успела влюбиться в него. Написала: он был "весь в порыве, как готовая полететь во врага или в небо серебряная стрела". За первость, думаю, назвала. Вряд ли она знала его слова: "Я хотел все делать лучше других, всегда быть первым". Не знала наверняка и того, что знаем мы теперь. Что он, вообразите, даже некрасивость свою пытался побороть силой воли: часами стоял перед зеркалом, стараясь исправить врожденное косоглазие. Что еще семилетним рухнул в обморок, увидев, что другой мальчик победил его в беге. А в одиннадцать едва не покончил с собой, когда взрослые засмеялись, видя, как неловко он взобрался на лошадь.

Но главное, как расскажет потом Георгий Иванов, поэт, Гумилев еще подростком и ложась спать, и просыпаясь думал об одном: как бы прославиться. Стать полководцем? Ученым? Изобрести перпетуум-мобиле? Неважно! Только бы люди повторяли его имя, писали о нем книги, удивлялись бы и завидовали. И от природы застенчивый и болезненный, он "приказал" себе стать охотником на львов, уланом, получившим два Георгия, и наконец - знаменитым поэтом...

Николай Гумилев (сидит в центре) со своими учениками из кружка "Звучащая раковина". 1921 год.

Триумфатор

В последний год жизни Гумилев был в Москве дважды. До этого тоже бывал, но не часто. Сначала приезжал подобострастным учеником Брюсова, потом любовником Черубины, хромой поэтессы Дмитриевой, из-за которой будет драться на дуэли с Волошиным, потом - мужем гораздо более знаменитой, чем он, Ахматовой. И лишь в последний год въезжал в Москву победителем: признанным поэтом, родоначальником акмеизма, наконец, что было важней, - председателем Петроградского Союза поэтов (его как раз в 21-м году избрали на этот пост вместо Блока).

Но именно в последний год часы судьбы его были уже включены.

Фото: Олеся Курпяева
Николай Гумилев появился в Доме-музее Марины Цветаевой

Первый раз появился в столице за десять месяцев до расстрела. Второй - в канун гибели, когда жить оставалось месяц и 19 дней. И ведь удивительно, но про Москву не написал ни одной строки - редкий случай в русской поэзии. А ведь как раз Москва и как раз в последний приезд могла и убить поэта, и спасти от неминуемой, казалось бы, смерти...

Ах, как эффектно возник он в первопрестольной! На лестнице в подвал Дворца искусств, на Поварской, на 22 выбитых ступенях ее, ведущих, по словам Цветаевой, в ад, сверкая белыми воротничками среди фуфаек и трепанных кофт москвичей, явились в одночасье два петербургских поэта. Лестница бывшего графского дома Соллогубов, ведущая в подвальную кухню, переделанную в тот год под столовую, верите ли, неимоверно знаменита, как и сам особняк. По ней ступали поэты от Бальмонта до Блока, весь Серебряный век ступал, а легкая Цветаева со стаканом в руке по несколько раз на дню слетала вниз за кипятком, когда недолго, полгода всего, служила здесь при Наркомнаце. И вот теперь под эти своды сходили Николай Гумилев и Михаил Кузмин. Приехали читать стихи на вечере в Политехническом.

И на календаре в тот день было 2 ноября 1920 года.
Журнал "Родина" был первым, кто опубликовал стихи Ивана Бунина

Поэтесса Серпинская, та, которая и назвала Гумилева "серебряной стрелой", вспоминала, как за длинным столом в подвале, где поэтов подкармливали чечевичным супом с воблой, возникли эти фигуры. Один - высокий, "гладко обпроборенный", другой - низенький брюнет. "Кузмин и Гумилев, - объявил Рукавишников, директор Дворца искусств, - приехали на несколько дней, остановятся у нас". Лицо Кузмина показалось Серпинской мумией; он вяло ковырял вилкой в тарелке. Гумилев же был безукоризнен, "мужчина-завоеватель", напряженный, стремительный, с зорким глазом охотника. "Стрела серебряная" - лучше не скажешь.

Он не только "высмотрит" Серпинскую за столом ("Вы сохранили, - шепнет на ухо, - черты настоящей женственности"), проводит до дома, предложив руку ("Вы упадете одна"), просидит у нее до рассвета и навсегда влюбит в себя - он, ловелас и повеса, глазом охотника найдет на другой день в толпе у Политехнического еще одну девушку, давнюю знакомую свою, с которой еще в 1916-м столкнулся в Крыму и которую недоцеловал тогда на душных дорожках Массандры.

Имя ее - Ольга Мочалова.

Первый сборник стихов.

Ольга

Она и ее двоюродная сестра Варя Монина, юные поэтессы, познакомятся с ним, когда Гумилев между боями на фронте залечивал в Крыму простудный процесс в легких. Не знаю, рассказывал ли он Ольге, как с папиросой в зубах смело фланировал по брустверам окопов, за что ему влетало от командиров, говорил ли, как первым рвался на фронт. Позже, уже в 26-м, поэт Бенедикт Лившиц, также храбрый, удостоенный наград воин, скажет: "Только мы честно отнеслись к войне: я и Гумилев. Мы сражались. Остальные поступили как мошенники. Даже Блок записался куда-то табельщиком".

И ведь правда! Маяковского друзья пристроили в автороту, Есенина в санитарный поезд, Мандельштам и Пастернак вообще "косили" от армии. Понятно, знаем: война империалистическая, отказом можно было даже гордиться. И лишь Гумилев и Лившиц полезли в самое пекло. Причем Гумилеву этого надо было еще добиваться: он с 1907 года был вчистую освобожден от службы из-за астигматизма, а при поступлении в добровольцы (в "охотники", как тогда говорили) вынужден был еще из-за косоглазия получить разрешение стрелять с левого плеча. Был ли про то разговор с Олей - неведомо. Но точно знаю, что вперемешку с жадными поцелуями на краю дороги, ведущей в Ялту, он, рисуясь, говорил про победы сердечные, хвастал, что никогда не носит обручального ахматовского кольца (зачем подчеркивать "оковы"?), что, когда влюбляется, глаза у него становятся голубыми и что она даже представить себе не может, как много дает поэту страстная близость.

А еще скажет фразу про нее, которую она запомнит: "В 18 лет каждый делает из себя сказку..."

И вот - новая встреча. В Политехническом. Из-за зверского холода он выступал здесь в своей экзотической оленьей дохе, мехом наружу. Кстати, во время чтения его в верхней боковой двери показался Маяковский с дамой. Шагнул в зал, да и замер. Потом за кулисами хвалил поэта, через пару лет на вопрос: "Хороший ли поэт Гумилев?" гаркнет с трибуны: "Хороший? Это мало. Он был хорошим контрреволюционным поэтом!.."

Дмитрий Шеваров: Со стихотворения Гумилева "Жираф" началось нечто важное

Впрочем, что было Гумилеву до его хвалы или хулы - на вечере он встретил Олю. И три ноябрьских дня они в Москве будут вместе.

Кажется, здесь, на Лубянке, он сразу прочтет ей стихи, которые ходили в Петрограде. О том, как умирают поэты: "Умер, не пикнув, Жорж Иванов, // Дорого продал жизнь Гумилев..." Посмеются, разумеется, хотя именно так он и умрет. На Тверском, против Литинститута, где он тоже читал стихи и где тогдашний заправила, некий Федоров, назовет его "третьестепенным брюсенком", а Надежда Вольпин - "поэтом для провинциалок", признается Оле, что любит ее: "Как хорош миг счастливого смеха той, кого целуешь". А потом, уже под вечер третьего дня, приведет ее на запасные пути, где стоял его поезд, назначенный к отправке в Петроград. "Вагон был пуст, - пишет она, - в купе остались вдвоем. Пили вино. В купе было большое зеркало, в нем промелькнули наши образы".

После близости, запалив свечу, глядя в ее блестевшие в полутьме глаза, сказал: "В юности я выходил на заре в сад и погружал лицо в ветки цветущих яблонь. То же испытываю теперь, когда вы в моих руках". Сказал еще: "Жажда вас не иссякает, каждая женщина должна этим гордиться". Ее царапнуло лишь хвастливое признание его, что вот он и в Москве "взял женщину". Именно так - "взял"! Она словно забыла, что Гумилев, охотник, путешественник, воин, именно "брал" женщин (и скольких!), как брал города врага, пустыни Африки, пики творчества.

Н. Радлов. Гумилев в Африке.

"Домой, - вспомнит потом Ольга, - летела как пуля. Больше не виделись. Долгие годы лежала в моем бюваре засохшая роза, подаренная им. Затем в порыве гнева, протеста, тоски я ее казнила". Не простит ему равнодушия к себе и сестра ее - Варя Монина, и ставший мужем ее Сергей Бобров, поэт. Но с Ольгой будет сложней, будет все, как и предсказал ей Гумилев. Ее навсегда ранит эта стрела.

"Десятилетия он снился мне, - скажет в старости. - Разумеется, я любила других. Но среди других, неизбежно развенчанных, уцелел он один".

Последний приезд

"Я же хитрый, как муха..." Шутка, конечно. Хитрым не был никогда. И всего добивался с трудом. Скажем, в 1935-м Вячеслав Иванов, мэтр, учитель, законодатель мод "серебряного века", крикнет о нем из эмиграции: "Наша погибшая великая надежда". Для вечности крикнет! Но, увы, мы же помним, что он, "Вячеслав Великолепный", при жизни не только не считал Гумилева великим - едва ли не презирал. "Ведь он глуп, - говорил, - да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, мало начитан". А Ахматовой, когда она приходила к нему с мужем, потихоньку от Гумилева втолковывал: тот ей не пара.

И ведь мнения его были не безобидны - любого могли уничтожить. Их подхватывали: и слишком, мол, церемонный, и заносчивый. Даже Алексей Толстой, друг, и тот напишет: "Длинный, деревянный, с большим носом... В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность... Только рот был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой". Напыщенность, важность... На деле, по словам Ахматовой, Гумилев был на редкость простым и добрым человеком. А важность и чопорность? Что ж, "noblesse oblige" - "положение обязывало".

Фото: из семейного архива Ольги Хорошиловой
Домашний архив: Николай Пунин об Анне Ахматовой: В моей любви - благоговение...

Впрочем, в последний приезд в Москву, когда часы его судьбы, казалось, уже лихорадило, въехал вообще беспечным, в белой парусиновой шляпе набекрень. В этот раз возвращался из Севастополя, куда был приглашен самим командующим Черноморского флота, красным контр-адмиралом Немитцем и где беззаботно носился по морю на миноносце, напропалую пил спирт с мичманами и читал стихи то ли морякам, то ли соленым брызгам. Мальчишка и в 35, напишет о нем поэтесса Одоевцева: "Тщеславный, отчаянно храбрый мальчишка", - и, словно повторяя за ним, добавит: "который хотел быть всегда и везде первым".

В Ростове, по пути в первопрестольную, попадет на премьеру своей драмы "Гондла", которую ставил местный театр (восторг, аплодисменты, цветы) и всех актеров позовет в Петроград, скажет, что найдет помещение для их театра, что все устроит и вообще... Победитель? А когда покажется Москва, вынесет к дверям вагона самое дорогое - перевязанные пачки только что отпечатанного "Шатра" - новой книги своих стихов. За этим и ездил - моряки в издательстве своем на какой-то оберточной бумаге за ночь тиснули сборник его - 50 экземпляров всего. Конечно, победитель!

Но когда ступил на московский перрон, на календаре было 2 июля 1921 года. Полтора месяца до смерти...

Николай Гумилев (сидит в центре) со своими учениками из кружка "Звучащая раковина". 1921 год.

На краю

Лихорадочно жил последний год, будто чуял конец. Да что чуял, знал - в Петрограде уже шли аресты по делу боевой организации, к которой имел отношение. Уже месяц сидел в тюрьме глава заговора профессор Таганцев. Город уже говорил про поджог трибун на Дворцовой накануне 1 мая, про подрыв гипсового (временного) памятника Володарскому и даже про подготовку покушения на Зиновьева - главу питерских большевиков. А Гумилевым уже была написана листовка, получен револьвер и деньги на агитацию - все скоро "всплывет" в его расстрельном деле. Его даже предупредят - за ним следят. А он - он весело твердил друзьям, что проживет до 90 лет, и успокаивал свою ученицу, догадливую поэтессу Одоевцеву, что его вряд ли тронут: "Я слишком известен".

Именно Одоевцеву, петербурженку, которой не раз твердил, что геройская смерть играет главную роль в славе поэта, он вдруг неожиданно нашел в Москве в этот последний приезд. Она жила на Басманной, у брата, куда он и заявился: загорелый, улыбчивый, помолодевший, в той самой белой шляпе. "Как вы меня разыскали?" - ахнет та. "Я ведь хитрый, - тогда и ответит он, - хитрый, как муха". Хвастливая фраза эта, скажет она, была верным показателем его особенно хорошего настроения.

Фото: Анатолий Фирсов
Анна Ахматова. История одного портрета.

Повторяю, хитрым не был. Напротив, был прямым, как таран, как пущенная сильной рукой стрела. Пять раз делал предложение Ахматовой и дважды пытался из-за нее покончить с собой, пока не добился согласия. Трижды требовал выстрела на дуэли с Волошиным, когда у того случилась осечка, и ждал, стоял у барьера в ожидании пули. Дважды покорял Африку, да так, что местные не только называли детей в его честь, но отец будущего императора Эфиопии Хайле Селассие I подарил ему в знак благодарности одну из рек черного континента. Какого?! А когда на фронте при отступлении все вдруг бросились врассыпную, он один кинулся под огнем вытаскивать брошенный на передовой пулемет, за что и получил второго Георгия!

Толпа и герой, помните, отвага и вызов? Да и в творчестве не хитрил - прямо рубил сцепившиеся узлы. За месяц до поездки на юг написал и бесстрашно прочел ученикам своей студии:

Какая смертная тоска

Нам приходить и ждать напрасно.

А если я попал в Чека?

Вы знаете, что я не красный!

Нам приходить и ждать напрасно,

Пожалуй, силы больше нет.

Вы знаете, что я не красный,

Но и не белый, - я - поэт...

"Дело" и последние фотографии поэта.

Голгофа

Это правда. Не красный и не белый. Просто по натуре он был заговорщиком. С детства. И таких, надо признать, обожал. Здесь, в Москве, на углу с Георгиевским переулком стояло когда-то кафе поэтов, знаменитое "Домино". Стены в нем расписал сам Анненков, и на них в качестве украшения кто-то повесил и птичью клетку, и старые штаны поэта Каменского. Здесь в чайниках, маскировки ради, подавали чистый спирт поэтам и проституткам, чекистам и наркоманам. И здесь, за день до встречи с Одоевцевой, Гумилев читал стихи. Выйдя из кафе, заметил мужчину, который декламировал строки его. Читал не бледный юноша, не истомленная ночными бдениями девушка, вспоминал свидетель, стихами опьянялся мужчина в кожаной куртке. Крепко пришитая к плечам голова, кривоватые, в обмотках, ноги, библейское лицо.

"Это что за Самсон?" - нечаянно вырвалось у Гумилева. - "Мне запомнились все ваши стихи", - улыбнулся чтец. И назвался - Блюмкин! "Тот самый?" - вскрикнул Гумилев.

Ему ли было не знать Блюмкина, который два года назад убил посла Мирбаха. И поэт, не скрыв восхищения, с чувством пожал "куртке" руку: "Рад, когда мои стихи читают воины и сильные люди". Это тоже правда. Именно такой недавно и вовлек Гумилева в боевую организацию Петрограда. Гвардейский офицер по кличке Голубь, который дерзко ходил через залив в Финляндию, переводил людей, носил почту, снимал военные планы, и все с ледяным хладнокровием, с головокружительной храбростью. "Люблю таких", - вспыхнет Гумилев и разыщет его. Георгию Иванову, другу, шепнет: "Это выше моей болтливости и твоего любопытства. Тут дело о жизни и смерти, может, всей России. Могу лишь сказать - это один из самых смелых и замечательных русских людей".

Вышел в свет литературный альманах "1921"

Голубя убьют при очередном переходе границы. И Гумилев знал это уже, когда в комнатке Одоевцевой на Басманной вдруг улыбнулся и, подняв указательный палец, сказал: "Завтра в обратный путь, домой. Но сегодня задам пир на весь мир. Быстрота и натиск. Буду вечером выступать... Как же без вас?.."

Читал стихи как раз во Дворце искусств, где останавливался в прошлый раз. Не знаю, сказал ли Одоевцевой, что накануне ночью, найдя эти ворота Дворца запертыми, лихо перемахнул через ограду, ибо там в одном из флигелей его ждала очередная женщина. Запомните, друзья-читатели! Эту ограду, которая и ныне ограждает дом на Поварской, брал штурмом поэт Гумилев! И здесь же, в каком-то длинном зале, последний раз читал Москве стихи. Сначала пророческие:

Но я за все, что взял и что хочу,

За все печали, радости и бредни,

Как подобает мужу, заплачу

Непоправимой гибелью последней...

Потом - любовные. Смерть и любовь - его темы. Но, увы, зал был враждебен - сбившиеся в стаю бездари хуже своры собак. Нравы у писателей и волков одинаковы, говорил он недавно Одоевцевой. И когда прочел: "Вы сегодня бледней, чем всегда, // Позабывшись, вы скажете даме, // И что дама ответит тогда, // Догадайтесь, пожалуйста, сами...", в зале раздался громкий театральный шепот: "Ответит то же, что и мы: дурак!". Все засмеялись...

"Я холодею, - пишет Одоевцева. - Гумилев не мог не слышать "дурака". Но, пишет она, "поэт еще выше поднимает голову и гордо смотрит перед собой..."

Перед ночью северной, короткой -

И за нею - зори, словно кровь, -

Подошла неслышною походкой,

Посмотрела на меня любовь.

Отравила взглядом и дыханьем,

Слаще роз дыханьем, и ушла

В белый май с его очарованьем,

В невские, слепые зеркала...

Записка Ольге Мочаловой. 1916 год.

Фразу пустил по залу человек "с красным ртом вампира", поэт Сергей Бобров. Имя его тоже запомните! Я думал сначала, он из ревности; его жена, Варя Монина, двоюродная сестра Мочаловой, и первой познакомилась с Гумилевым еще в Массандре, и первой влюбилась в него. Потом думал - из зависти: поэтом Бобров был никаким. И лишь позже узнал: он из сцепившейся стаи. Водился, дружил с чекистами. А после расстрела Гумилева, "дергаясь мордочкой эстета-преступника", сказал, будто о пустяке: "Да... Этот ваш Гумилев. Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу. Даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, конечно, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает..."

Сообщение о расстреле Николая Гумилева в "Петроградской правде". 1921 год.

Часы судьбы

Гумилева расстреляют в 35 лет. Он не успеет написать историю мира с его сотворения в двенадцати книгах, выпустить пять томов "Искусства поэзии", создать поэму "Дракон" и тоже - чуть ли не в три тома. Когда ему сказали, что такой поэмы никто и не прочтет, он, не без веселой угрозы, ответил: "Зато когда-нибудь ее заставят зубрить..."

...Я кричу, и мой голос дикий,

Это медь ударяет в медь,

Я, носитель мысли великой,

Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые

Или воды гневных морей,

Золотое сердце России

Мерно бьется в груди моей...

Заговор, вмененный ему, как пишут ныне, был почти фарсовый (пара-тройка интеллигентов да несколько авантюристов): чекисты арестовали 200 человек, расстреляли 87 и весь состав питерской коллегии ЧК сместили после процесса. Но Гумилев все принимал всерьез и, кажется, иначе погибнуть и не мог. Ведь "смерть нужно заработать" - мыслите?!

Фото: Фотохроника ТАСС
Как стихи Ахматовой стали языком интеллигенции

В Москве, на Мясницкой, тогда она звалась улицей Зиновьева, он ранним утром (еще не ходили трамваи) спешил на поезд в Петроград. Часов давно не носил, говорил, что время знает "шестым чувством", присущим гениям и кретинам. Но часы судьбы его уже бешено отсчитывали последние минуты. Пешком через весь город провожал его друг - Борис Пронин, актер, маэстро по жизни. И вдруг, вспомнит он, где-то здесь, на Мясницкой, на них рухнул сверху кусок карниза. "Мимо, - крикнул Пронин, - слава Богу, мимо!" Гумилев, вообразите, даже не оглянулся. Да, Москва могла его нечаянно убить, но могла - вполне чаемо! - и спасти: его ведь звали остаться в городе на месяц, на два. Нет, ринулся в Петроград, в самый "узел" следствия, в сцепившуюся свору...

"Прощайте! Бесстрашно на казнь я иду, над жизнью моей вы не вольны" - это он написал, невероятно, еще в 15 лет...

Н. Гончарова. Николай Гумилев. 1917 год.

P.S. Он стрелой летел к славе. Так летел, что и после ареста вышел в свет его "Огненный столп", а после расстрела, в тот же год и в следующий, были переизданы "Жемчуга", "Костер", "Фарфоровый павильон". А на премьере его "Гондлы" (ростовский театр, помните, все-таки переехал в Петроград!) зрители отбивали ладони: "Автора!.. Автора!.."

Современник поэта, писатель Василий Немирович-Данченко считал, что Гумилев был бы на месте в Средние века: "Опоздал родиться лет на четыреста!.."

А я думаю - успел в срок. Ведь серебряные стрелы, если они и впрямь серебряные, целят в будущее, и потому - никогда не падают!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как в этом мире дышится легко!

Скажите мне, кто жизнью недоволен,

Скажите, кто вздыхает глубоко,

Я каждого счастливым сделать волен...

Пусть он придет! Я должен рассказать,

Я должен рассказать опять и снова,

Как сладко жить, как сладко побеждать

Моря и девушек, врагов и слово.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перед ночью северной, короткой -

И за нею - зори, словно кровь, -

Подошла неслышною походкой,

Посмотрела на меня любовь.

Отравила взглядом и дыханьем,

Слаще роз дыханьем, и ушла

В белый май с его очарованьем,

В невские, слепые зеркала...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

...Я кричу, и мой голос дикий,

Это медь ударяет в медь,

Я, носитель мысли великой,

Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые

Или воды гневных морей,

Золотое сердце России

Мерно бьется в груди моей...

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Мы продолжаем публикации рубрики "Открытый урок", где даем слово лучшим российским педагогам и мыслителям прошлого и настоящего. Монолог выдающегося педагога Антона Макаренко, обращенный прежде всего к родителям, открывает главную тему этого номера

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27.05.2021 Судьбы

Шалва Амонашвили. Разговор с сыном о главном

В наступившем году сотни российских школ вновь подписались на наш журнал. "Родина" давно стала дополнительным и незаменимым учебным пособием для учителей истории и литературы. Мы продолжаем публикации рубрики "Открытый урок", где даем слово лучшим российским педагогам и мыслителям прошлого и настоящего