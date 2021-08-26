Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила ее коллега Мария Шукшина.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын - священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах", - пишет в своем посте Шукшина, добавив слова поздравлений и прикрепив фото.

Сейчас Васильевой 76 лет, за свою театральную карьеру она играла в постановках в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой, МХАТе, "Современнике" и Театре на Таганке.

В кинематографе наиболее известные роли в таких фильмах как "Обыкновенное чудо", "Экипаж", "Соломенная шляпка", "Бумбараш" и "Чародеи".