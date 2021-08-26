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Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини

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    26.08.2021, 12:38
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила ее коллега Мария Шукшина.

Фото: предоставлено Disney
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"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, её сын - священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах", - пишет в своем посте Шукшина, добавив слова поздравлений и прикрепив фото.

Сейчас Васильевой 76 лет, за свою театральную карьеру она играла в постановках в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой, МХАТе, "Современнике" и Театре на Таганке.

В кинематографе наиболее известные роли в таких фильмах как "Обыкновенное чудо", "Экипаж", "Соломенная шляпка", "Бумбараш" и "Чародеи".

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