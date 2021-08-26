Постановление правительства Республики Башкортостан от 25 августа 2021 года № 422 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населении и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в Республике Башкортостан на душу населения - 10397 рублей, для трудоспособного населения - 11333 рубля, пенсионеров - 9845 рублей, детей - 10329 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан А.Г.Назаров







