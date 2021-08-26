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26.08.2021 16:54
Рубрика: Экономика

C 2025 года изменится система нумерации при звонках по межгороду и за рубеж

Текст: Анастасия Алексеевских

С 2025 года москвичи будут набирать на "0" вместо "8" для выхода на межгород. Для того, чтобы совершить звонок за рубеж, россияне должны будут набрать "00" вместо "10". Это следует из проекта приказа Минцифры "Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации", размещенном на портале нормативно-правовых актов.

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"При этом проект приказа закрепляет номер "122" в качестве "Единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи", - уточнили в пресс-службе Минцифры. - Номер "122" был введен в 2020 году для оперативных медицинских консультаций, вызова врача и других возможностей, необходимых для борьбы c COVID-19. Номера экстренных служб документально были закреплены ранее, они остаются неизменными: единый номер "112", а также номера соответствующих экстренных служб: "101", "102", "103", "104". Также согласно документу, у россиян будет больше времени привыкнуть к новому плану нумерации. Необходимость набирать "0" при внутригородских звонках появится не раньше 2025 года и может занять до трех лет".

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