Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 24 августа 2021 года № 78 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе от 20 августа 2021 года, в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле после слов "24 декабря 2020 года" дополнить словами ", 20 августа 2021 года";

2) в абзаце первом части 1 слова "31 августа" заменить словами "30 сентября";

3) часть 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. До 30 сентября 2021 года включительно обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории г. Анадырь, г. Певек, г. Билибино, п. Угольные Копи, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, прибывших в Чукотский автономный округ после 31 июля 2021 года из других регионов Российской Федерации, за исключением случая, если выход на работу работника осуществляется по истечении 14 дней с момента его прибытия в Чукотский

автономный округ. Указанное ограничение не распространяется на работников, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, либо имеющих справку об отрицательном результате обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), выданную не ранее чем за три дня до дня выхода на работу.";

4) приложение 2 изложить в следующей редакции:





"Приложение 2 к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38





Порядок прохождения экспресс-тестирования гражданами, прибывшими в Чукотский автономный округ

1. Граждане, прибывшие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу (далее - аэропорт Анадырь), аэропорт г. Певек из других регионов Российской Федерации и следующие в другие населенные пункты Чукотского автономного округа (далее - прибывшие граждане), в обязательном порядке проходят экспресс-тестирование на определение антител "М" и "G". Тестирование проводится силами Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чукотская окружная больница" (далее - ГБУЗ "Чукотская окружная больница").

Результаты экспресс-тестирования прибывшие граждане предъявляют при регистрации на рейсы, вылетающие из аэропорта Анадырь в населенные пункты Анадырского, Иультинского, Провиденского и Чукотского районов, из аэропорта г. Певек в села Айон, Биллингс, Рыткучи, поселок Мыс Шмидта.

Экспресс-тестирование не проводится при наличии у прибывших граждан справки об отрицательном результате обследования на новую коронавирусную инфекцию, выданной не ранее чем за три дня до прибытия в Чукотский автономный округ, либо сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, либо сертификата переболевшего.

2. В случае, если по результатам экспресс-тестирования отсутствуют данные о заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у прибывшего гражданина, ему выдается справка об отрицательном результате. В указанном случае прибывший гражданин продолжает следовать к месту проживания, пребывания.

3. В случае, если по результатам экспресс-тестирования имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у прибывшего гражданина, немедленно производится забор материала для исследования методом ПЦР силами ГБУЗ "Чукотская окружная больница". Отобранный материал передается в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе" в п. Угольные-Копи, в ГБУЗ "Чукотская окружная больница" филиал - Чаунская районная больница. При отрицательном анализе методом ПЦР прибывший гражданин беспрепятственно может следовать к месту назначения. При положительном ПЦР тесте гражданин уведомляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу о соблюдении им в течение 14 календарных дней режима изоляции с использованием любых доступных средств связи.

4. Работники организаций, применяющих вахтовый метод работы, прибывающие чартерными рейсами на территорию Билибинского района, проходят обязательное тестирование по прибытию на территорию Билибинского района экспресс-методом на определение антигена (Ag) на новую коронавирусную инфекцию.

Экспресс-тестирование не проводится при наличии у прибывших граждан сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, либо сертификата переболевшего.

Тестирование проводится силами ГБУЗ "Чукотская окружная больница" филиал - Билибинская районная больница.

В случае, если по результатам экспресс-тестирования имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у прибывшего гражданина, немедленно производится забор материала для исследования методом ПЦР. Отобранный материал передается в ПЦР лабораторию ГБУЗ "Чукотская окружная больница" филиал - Билибинская районная больница.

При отрицательном анализе методом ПЦР прибывший гражданин беспрепятственно может следовать к месту назначения. При положительном ПЦР тесте, гражданин уведомляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу о соблюдении им в течение 14 календарных дней режима изоляции с использованием любых доступных средств связи.

5. Контроль за выполнением требований настоящего порядка в аэропортах Чукотского автономного округа осуществляется сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу, сотрудниками Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу, администрацией аэропортов.".

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин







