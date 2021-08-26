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26 августа 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 26 августа 2021 года № 208-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 26 августа 2021 г.
Опубликован 26 августа 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезд делегации Республики Крым для участия в полуфинале Всероссийского конкурса "Большая перемена" в 2021 году, который пройдет в период с 28 августа по 3 сентября 2021 года в поселке Сукко Анапского района Краснодарского края на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Смена", на выезд команды Республики Крым для участия во всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" 2020/2021 учебного года, который пройдет в период с 5 сентября по 25 сентября 2021 года в пгт Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок", на выезд команды Республики Крым для участия во всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" 2020/2021 учебного года, который пройдет в период с 6 сентября по 26 сентября 2021 года в поселке Сукко Анапского района Краснодарского края на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Смена", на выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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