Новикомбанк и Юнармия заключили соглашение о сотрудничестве

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил партнерское соглашение со Всероссийским военно-патриотическим движением "ЮНАРМИЯ" в рамках форума "Армия-2021".

Подписанное соглашение нацелено на развитие системы патриотического воспитания, популяризации физической культуры и здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Также совместными усилиями организации будут содействовать формированию профессиональной ориентации детей и подростков на получение инженерно-технических специальностей.

"Поддержка социальных инициатив - одна из приоритетных составляющих корпоративной политики Новикомбанка. Для нашей организации имеет большое значение участие в реализации государственной молодежной политики. Мы намерены оказывать полное содействие Юнармии в работе, направленной на патриотическое воспитание детей и подростков, поддержку молодых кадров, профориентацию и популяризацию инженерных и рабочих профессий. Впереди у нас много интересных проектов", - сказала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

В октябре 2020 года Новикомбанк совместно с Воронежским отделением СоюзМаша заключил соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Юнармии.

"Новикомбанк - проверенный партнер. Мы "обкатали" коллаборацию в Воронеже, где был организован ряд совместных мероприятий, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной войны. Банк передал в региональный штаб "ЮНАРМИИ" учебные пособия, книги и образовательные материалы для проведения занятий. А в преддверии Дня Победы Новикомбанк обеспечил юнармейцев Воронежа защитными масками с уникальным дизайном. Молодые люди смогли поздравить ветеранов, соблюдая все меры предосторожности. Сегодня переходим на федеральный уровень и, уверен, что вместе сможем сделать еще больше", - сказал лидер Юнармии, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, чемпион Олимпийских игр в Токио Никита Нагорный.

Пресс-служба

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АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания "The Banker" (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности "ruА-" с позитивным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - "Ва3", прогноз стабильный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева - Член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. Новикомбанк - генеральный финансовый партнер Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Детско-юношеское военно-патриотическое движение "ЮНАРМИЯ" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. На данный момент у "ЮНАРМИИ" подписаны соглашения примерно с сотней партнеров. Среди них - предприятия, входящие в ГК "Ростех", "Русское географическое общество", Фонд социально-культурных инициатив. Весной этого года "Юнармия" подписала соглашение о партнерстве с конкурсом "Большая перемена", и у участников появилась возможность попробовать свои силы в специальном направлении "Служи Отечеству", спонсором которого выступает Движение "ЮНАРМИЯ".

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.