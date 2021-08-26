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От коронавируса умер исполнитель роли Остапа Бендера Милан Гутович

Новости
    26.08.2021, 14:25
Текст:   Олег Усков

Известнейший югославский, сербский актер Милан Гутович умер 25 августа в возрасте 75 лет в Белграде. Причиной смерти артиста стало заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Nova.

Гутович был госпитализирован в Военно-медицинскую академию на прошлой неделе из-за проблем с легкими. Состояние актера ухудшалось, его поместили на аппарат ИВЛ.

Гутович родился в Умке 11 августа 1946 года. Сниматься начал в 50-х: "Бегство", "Блудный сын", "Следы темноволосой девочки", "Маленький любовный бог", Остап Бендер в "Золотом теленке" - сербской телеверсии 2010 года, "Белая ладья", "Некоторые странные люди", "Эрогенная зона", "Дубравка" - всего порядка 140 фильмов и сериалов. 

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