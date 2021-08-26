От коронавируса умер исполнитель роли Остапа Бендера Милан Гутович

Известнейший югославский, сербский актер Милан Гутович умер 25 августа в возрасте 75 лет в Белграде. Причиной смерти артиста стало заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Nova.

In memoriam

Milan Lane Gutović



Još jedan grandiozni umetnik ode u večnost... pic.twitter.com/jF2CsIUaln — Vera Marjan😍vić (@VeraMarjanovic) August 25, 2021

Гутович был госпитализирован в Военно-медицинскую академию на прошлой неделе из-за проблем с легкими. Состояние актера ухудшалось, его поместили на аппарат ИВЛ.

Гутович родился в Умке 11 августа 1946 года. Сниматься начал в 50-х: "Бегство", "Блудный сын", "Следы темноволосой девочки", "Маленький любовный бог", Остап Бендер в "Золотом теленке" - сербской телеверсии 2010 года, "Белая ладья", "Некоторые странные люди", "Эрогенная зона", "Дубравка" - всего порядка 140 фильмов и сериалов.