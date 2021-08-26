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26.08.2021,  
15:57
Текст:  Алексей Брусилов

Падение вертолета Ми-17 ВМС Мексики на микроавтобус сняли на видео

Транспортный вертолет Ми-17 военно-морских сил Мексики получил повреждения после жесткой посадки в местечке Агуа-Бланка в штате Идальго.

На его борту находились чиновники, собиравшиеся оценить последствия стихийного бедствия в штате Веракрус после недавно прошедшего там урагана "Грейс".

Фото: Алексей Петров / РГ
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Судя по появившимся в Сети видеороликам, винтокрылая машина потеряла управления практически сразу после взлета. "Семнадцатый" повело в сторону, и он, совершив несколько витков в воздухе, задел при падении медленно двигавшийся микроавтобус.

Столкновение было касательным, оно пришлось на заднюю часть, и водитель транспортного средства смог продолжить движение, спасая своих пассажиров, а вертолет немного подбросило, после чего он окончательно рухнул на землю. Стремительно вращавшиеся винты стали биться о грунт и, разваливаясь на части, разлетаться в разные стороны. Также оторвалась хвостовая балка. К счастью, из находившихся на земле никто не пострадал, а на борту четверо получили легкие травмы. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Мексика традиционно эксплуатирует вертолеты российского производства. В разное время закупались Ми-2, Ми-8Т, Ми-17, Ми-17-1В, Ми-17-В5, Ми-26, а также боевые Ми-24П.

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