Работник рудника в Якутии похитил более килограмма золота

Автомобиль, на котором ехал уроженец Забайкальского края, был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на 262-м километре федеральной автомобильной дороги "Колыма". Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в салоне машины под водительским сиденьем полицейские обнаружили два крупных свертка, внутри которых находился золотосодержащий концентрат.

Задержанный, работая проходчиком на шахте в одной из золотодобывающих организаций Оймяконского района, похитил золотоносную руду с территории месторождения и спрятал ее в лесном массиве. Самостоятельно промыв драгоценное сырье, он расфасовал его в полимерные свертки, после чего планировал сбыть в соседнем регионе.

Предварительная стоимость похищенного рудного золота весом более килограмма превысила 3 миллиона рублей. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.