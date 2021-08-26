Наталья Сергунина: В Москве проведут акцию для детей "Первоклассный сентябрь"

Московские первоклассники смогут бесплатно посетить 17 площадок дополнительного образования, в том числе детские технопарки. В первый осенний месяц для них пройдет акция "Первоклассный сентябрь". Ее участники научатся программированию, робототехнике и дизайну, поближе познакомятся с разными профессиями. Наталья Сергунина рассказала:

"На площадках ранней профориентации для школьников бесплатно пройдут мастер-классы по самым востребованным направлениям - робототехнике, технологиям дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям и креативным индустриям. В прошлом году в акции участвовало 15 площадок, включая 10 детских технопарков. Их посетили около двух тысяч человек. Сейчас список партнеров расширился - юных москвичей ждут в 17 организациях".

Для участия в акции необходимо выбрать площадку и дату посещения, а также зарегистрироваться на едином сайте-агрегаторе детских технопарков Москвы. После этого на электронную почту придет подтверждение с указанием места и времени занятия.