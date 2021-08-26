СК проводит проверку по факту отравления детей при запуске фейерверка

Подмосковные следователи проводят доследственную проверку по факту возможного отравления группы детей после запуска фейерверка. Об этом в четверг сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.

Проверку проводит следственный отдел по городу Истра.

"По предварительным данным, 10 детей в возрасте от 8 до 16 лет надышались пороховыми газами при запуске фейерверков на территории одного из домов отдыха в Истринском городском округе. Туда они прибыли на сборы школы танцев, в которой занимаются", - сообщили в СКР.

Отмечается, что в настоящий момент здоровью детей ничего не угрожает. "Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - заключили в подмосковном главке Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что 9 детей, надышавшихся пороховыми газами, были осмотрены медиками на месте, а одного забрали в медучреждение. Инцидент произошел в санатории в поселке "Пионерский".