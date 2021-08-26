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26.08.2021 14:27
Рубрика: Происшествия

МЧС: Причиной крупного пожара в Тольятти мог стать поджог

Текст: Наталья Саванкова (Самара)

Озвучена предварительная причина крупного лесного пожара, который удалось локализовать в Тольятти.

Фото: Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны/РИА Новости
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- Предварительная версия случившегося - поджог. Очаг возгорания находился среди густых молодых лесопосадок, где нет ни дорог, ни тропинок, - сообщил глава города Тольятти Николай Ренц.

Возгорание было зафиксировано системой видеонаблюдения в Тольяттинском лесничестве в среду около 16 часов. Сухая погода и порывистый ветер, меняющий направление, способствовали быстрому распространению огня. К ночи усилиями пожарных удалось локализовать очаги возгорания на площади свыше 30 гектаров. В четверг утром ГУ МЧС сообщили о локализации лесного пожара.

Помощь прибыла из Самары - два вертолета и самолет Ил-76. В борьбе с огнем также помогали сотрудники местных предприятий и организаций города - они предоставили бойлеры, тракторы, бульдозеры и другую спецтехнику, обеспечивали пожарных питьевой водой и горячим питанием.

На месте пожара развернут оперативный штаб по ликвидации ЧС. Очаги открытого горения подавлены. На полную ликвидацию лесного пожара потребуется еще около суток.

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