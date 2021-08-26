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26.08.2021,  
09:29
Текст:  Антон Валагин

Разработчик рассказал, как российские РЛС обходят стелс-технологии

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Загоризонтные РЛС российского производства, в числе прочего, отслеживают перемещение малозаметных истребителей F-35 НАТО и других самолетов, построенных с использованием стелс-технологий.

Фото: Алексей Петров / РГ
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- Видеть их удается при помощи волн определенной длины. Скажем, загоризонтный радар "Контейнер" работает в диапазоне так называемых коротких волн, хотя их длина достигает сотни метров. С ними радиопоглощающее покрытие малозаметных самолетов не действует, - рассказал РИА Новости генеральный директор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.

Стелс-технологии, по его словам, предназначены для обмана РЛС сантиметрового диапазона - такие устанавливают на боевую авиацию и зенитные комплексы.

- Для загоризонтного радара стелс-технологии не являются препятствием к обнаружению. Зная из открытых источников, где базируются F-35, и зная, что они совершали вылеты, мы можем наверняка утверждать, что видели их и сопровождали, - заявил Аношко.

Работа загоризонтных РЛС основана на свойстве ионосферы отражать электромагнитные волны. Благодаря ему радары этого типа способны отслеживать полеты авиации и пуски ракет на расстоянии в несколько тысяч километров. Аппаратура комплекса позволяет сопровождать до тысячи целей. Первый "Контейнер" заступил на боевое дежурство в 2019 году, он контролирует Европу. Передающая часть радара находится в Нижегородской области, приемная - поле из полутора сотен 30-метровых антенн, - в Мордовии.

Концерн "РТИ Системы" входит в сотню крупнейших оборонных компаний мира. Среди направлений деятельности холдинга - создание перспективных систем обнаружения и сопровождения целей в атмосфере и космосе. Одна из свежих разработок - радиофотонный радар.

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